Pääkirjoitus

Suomen kannattaa tukea avoimuutta, koska olemme hyötyneet siitä niin paljon

Maailma kaipaa syntipukkeja ja hyviä vihollisia. Oma kokemus yleistetään: se, mikä on tapahtunut minulle, on tapahtunut yleisesti. Taantuma johtaa pessimismin ja populismin kasvuun. Yksinkertaiset totuudet myyvät. Vaikeina ­aikoina identiteetti haetaan mahdollisimman läheisestä ­yhteisöstä.



Tällaisten trendien ja ajatusten aikana on vaikea puolustaa hitaiden prosessien ja vallitsevan tilan tuottamia etuja. Ne kun eivät ole aivan ilmeisiä.



Esimerkeiksi käyvät Suomen EU-jäsenyys ja globalisaatio – talouden ja kulttuurien verkottuminen ja lähentyminen kansallisvaltioiden rajojen hämärtyessä. Viime vuosina sekä unionijäsenyyttä että globalisaatiota on ensi sijassa pohdittu kielteisessä mielessä: mitä ongelmia ja uhkia ne ovat tuoneet, paljonko EU-jäsenyys maksaa ja montako työpaikkaa on kadonnut Suomesta.



Uhkat, kulut ja pelot laskeutuvat populistien puheissa helposti yksilötason yksin­kertaistuksiksi: sinunkin työpaikkasi ja eurosi katosivat, koska joku muu toisissa maissa vei ne. Näin toimivat Britanniassa EU-eroa ajaneet ja näin toimii Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Toisaalta vastaavaa populismia nousee myös eurooppalaisista kansalaisjärjestöistä, joiden mukaan globalisaatio on sama asia kuin rahavalta.



G lobalisaatio on nostanut joukon ihmisiä valtavaan rikkauteen, mutta samalla sadat miljoonat ovat kehitysmaissa nousseet pois äärimmäisestä köyhyydestä ja nälänhädästä. Myös Suomen kaltaiselle avoimelle taloudelle globalisaatio ja unionijäsenyys ovat olleet etuja.



Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tuore julkaisu Riding the Wave kehottaa ­etsimään todisteita verkottumisen eduista läheltä, ja Suomi kelpaa näytöksi. Etla muistuttaa, ­että Suomen nousu Euroopan reunalla köyhyydestä hyvinvointiin on seurausta avoimuuden ja taloudellisen yhteistyön kasvusta sekä protek­tionismin heikkenemisestä.



S uomella ei ole metsien lisäksi ollut valtavia luonnonrikkauksia, joiden varassa ­taloutta ja elintasoa olisi voitu nostaa. Suomi ei ole taloudeltaan ja väestöltään suuri talous, joka houkuttelee investointeja. Suomi ei ole keskiössä.



Mutta kuten Etla huomauttaa: Suomi on aina suuriruhtinaskunnan ajoista nykypäivään saakka mitannut itselleen etuja kaupan ­esteiden madaltuessa. Toimiva ja vakaa hallinnollinen ja poliittinen järjestelmä on ­jakanut etuja laajalle ja tasoittanut sosiaalisia eroja.



Etla huomauttaa, että viime vuosina Suomea kohdanneet – osin ulkoa tulleet – šokit eivät muuta suurta kuvaa eivätkä laskelmaa, jonka mukaan Suomi on pitkällä aika­välillä globalisaation hyötyjä.



Looginen johtopäätös tästä on, että Suomen kannattaa puolustaa avoimuutta ja vastustaa protektionismia. Ja jos ei vastusta globalisaatiota, silloin pitää korjata ne puutteet, jotka hidastavat tai estävät sopeutumista muutoksiin.



Nyt päättymässä oleva taantuma todisti, että Suomi ei pystynyt reagoimaan riittävän nopeasti markkinoiden muutoksiin. Suomi eli yhä Nokia-ajan huumassa ja työmarkkinat vielä sitäkin vanhemmassa ajassa. Uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja yrityksiä ei ollut syntynyt riittävästi, ja työmarkkinat vastasivat kustannuskilpailukyvyn ­menetykseen aivan liian hitaasti.