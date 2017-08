Pääkirjoitus

Yhdysvallat luisuu takaisin kohti pääroolia Afganistanissa

Afganistanin sodan tuorein ratkaisutaistelu on käyty Valkoisessa talossa. Lopputulos ei pysäytä väkivaltaa paikan päällä Afganistanissa mutta todennäköisesti ainakin antaa lisää elinaikaa Afganistanin hallitukselle sen sodassa talebaneja ja muita islamistikapinallisia vastaan.



Presidentti Donald Trumpin maa­nantaina julkistama Afganistanin ja Ete­lä-Aasian strategia on heti saanut osakseen runsaasti arvostelua siitä, että se toistaa Afganistanin sodan 16 vuotta jatkuneen nykyvaiheen aikana tehtyjä virheitä eikä ole oikeasti strategia.



Arvostelu olisi kuitenkin aivan toista luokkaa, jos Trump olisi ilmoittanut Yhdysvaltojen joukkojen vetämisestä pois Afganistanista, mikä oli hänen alkuperäinen aikomuksensa. Silloin kaikkien aikojen mittavimman kansainvälisen kriisinhallintaoperaation huterat saavutukset olisivat valuneet nopeasti ja lopullisesti hukkaan ja kansainväliset terroristiryhmät olisivat saaneet Afganistanissa omaa luokkaansa olevan ponnistusalustan.



Trumpin ilmoituksen mukaan Yhdysvallat pitää nykyiset noin 10 000 sotilastaan Afganistanissa ja voi puolustus­ministerin päätöksellä lisätä pääasiassa koulutustehtävissä olevia joukkoja useilla ­tuhansilla. Samalla Yhdysvallat on jo ­lisännyt ilmavoimiensa ja erikoisjoukkojensa toimintaa Afganistanin turvallisuusjoukkojen tukena.



Vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat on ­palannut kaltevalle pinnalle, joka viettää kohti yhä suurempaa roolia sodassa.



Oleellisin ero Barack Obaman presidenttinä tekemiin Afganistan-päätöksiin on se, ettei joukkojen toiminnalle tai ­lisäämiselle ole aikarajoja.



I lmoitusta Afganistan-linjasta edelsi Trumpin lähipiirissä kuukausien valtakamppailu, jonka Steve Bannonin kansallismielinen oikeistolinja hävisi. Lopputuloksella on laajempaa merkitystä, mikäli kansainvälisiä velvoitteita korostavan puolustusministeri James Mat­tisin ja muiden entisten kenraaleiden asema vahvistui otaksutulla tavalla.



Afganistanissa hallituksen asema on niin heikko, ettei Yhdysvaltojen osuuden kasvattaminen sodassa vie lähellekään voittoa. Se kuitenkin sitonee Suomen 40 sotilasta pysymään Afganistanissa.