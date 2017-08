Pääkirjoitus

Veroista kytee yhä riita hallituspuolueiden välillä

Turun puukotukset veivät päähuomion sekä keskustan että kokoomuksen – ja miksei myös Sdp:n – eduskuntaryhmien kesäkokouksissa eri puolilla Itä-Suomea.



Pinnan alla kytee kuitenkin päähallituspuolueiden keskustan ja kokoomuksen välinen riita ensi vuoden tuloverotuksesta. Hallituksen budjettineuvottelut käydään ensi viikolla. Verokokonaisuutta valmistelee erillinen työryhmä.



Politiikan kielellä kyse on hallitus­ohjelman kirjauksen ”tulkintaerimielisyydestä”. Mutta kyse on muustakin: porvaripuolueiden kamppailusta siitä, kumman talouspoliittinen linja pääsee niskan päälle julkisessa keskustelussa. Keskustaa ­selvästi kismittää kokoomuksen imago tiukan taloudenpidon puo­lueena. Keskustasta muistutetaan, että veronkevennykset heikentävät julkisen talouden ­alijäämää siinä missä menon­lisäyksetkin. ­Kokoomuksesta taas vastataan, että puolue ei suinkaan ole keventämässä finanssipolitiikkaa vaan keräisi vastaavan summan kulutus- ja haitta­veroilla.



Mikäli arvata pitäisi, tässäkin riidassa pannaan kirkko keskelle kylää: tuloverotusta kevennetään, mutta ei 400 miljoonalla eurolla, kuten Veronmaksajat on ehdottanut. Puolet siitä voisi riittää.