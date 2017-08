Pääkirjoitus

Näin Trumpin rinnalle ilmaantui toinen Trump

tapahtui pari asiaa, jotka vaikuttavat keskenään äärim­mäisen risti­riitaisilta.Ensimmäinen tapahtuma oli vastalauseiden myrsky Yhdysvalloissa ja maailmalla, kun presidentti Donald Trump toistuvasti rinnasti Virginiassa väkivaltaisesti mieltään osoittaneet raskaasti aseistetut rasistiset uusnatsit heidän vastamielenosoittajiinsa.Yhdysvaltojen historian haavat aukenivat, yritysjohtajat hylkäsivät joukolla Trumpin tuekseen perustamat talousneuvostot, ja kongressissa republikaanitkin ottivat kunnolla etäisyyttä puolueensa eh­dokkaana valittuun presidenttiin. Trumpin maine vajosi syvälle.Toisessa tapahtumassa täällä Suo­messa tervehdittiin samoihin aikoihin innokkaasti ilmoitusta presidentti Sauli Niinistön ja Trumpin ensi tiistaille sovitusta ta­paa­misesta ­Washingtonissa. Juhla­vimpien kotimaisten kuvausten mukaan Suomi nousi maailmanpolitiikan eturiviin.Miten Trump voi olla samaan aikaan uusnatsien liehittelijä ja näin tavoiteltu valtionpäämies?Vaikuttaa siltä kuin nämä asiat olisivat tapahtuneet kahdessa täysin erillisessä todellisuudessa, ja niin ne tavallaan tapahtuivatkin.Donald Trumpissa on ollut kestämistä. Siksi heitä on nyt julkisuuteen ja politiikkaan luotu ainakin kaksi – enkä tarkoita ­Trumpin perheenjäseniä vaan presidenttiä itseään.Kun yhdellä Trumpilla menee huonosti, toinen voi jatkaa niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tunnelma on kuin kauhuelokuvassa, jossa muumion perässä esiin marssii identtisten muumioiden joukko.Alussa kysyttiin, miten kauan valheita ja katteetonta omakehua syöksevä henkilö voi jatkaa suur­vallan presidenttinä. Yhden odotuksen mukaan hän muuttaisi käytöstään hissukseen paremmaksi. Toiset odottavat, että Trumpin presidenttiys yksinkertaisesti hajoaisi omaan kestämättömyyteensä.Tässä vaiheessa on toteutunut kolmas vaihtoehto, jossa alkuperäinen Trump on koteloitu omaksi rinnakkaistodellisuudekseen.Perus-Trump lähettää roskaa ja solvauksia Twitterissä entiseen malliin samalla, kun toinen Trump päättää esimerkiksi Afganistan-strategiasta ja tapaa valtiovieraita.Vielä jokunen kuukausi sitten kannettiin huolta siitä, että maailma turtuu Trumpin toistuviin roska­tiedon täyslaidallisiin. Nyt voi todeta, että niin on käynyt.Purkaukset niin sanottua valta­mediaa (jota kutsun laatumediaksi) ja muita Trumpin raivon kohteita vastaan ovat muuttuneet enimmäkseen rutiiniksi ja Trumpin yhteydenpidoksi avainkannattajiensa kanssa.Kannattajilla on aivan oma eril­linen Trumpinsa, jota ei pidä ali­arvioida. Trumpin kannatus notkahti tärkeissä vaa’ankieliosavaltioissa Charlottesvillen rasistimellakoita koskeneiden lausuntojen jälkeen, mutta enemmistö republikaanien äänestäjistä tukee yhä Trumpia.Tällainen tilanne on Niinistön ja Trumpin tapaamisen lähestyessä.Trumpin toimintatavoilla ja tapaamisella ei ole varsinaista yhteyttä. Niinistö tapaa Yhdysvaltojen presidentin, ja sillä on merkitystä Suomelle myös silloin, kun presidentti sattuu olemaan Donald Trump.Trumpin muunnelmien pitäminen erillään ei kuitenkaan onnistu kokonaan, eikä tapaaminen istu aivan normaalin valtiodiplomatian kaavaan.Tällä viikolla Trumpin molemmat olomuodot olivat hyvin esillä.Maanantaina Trump julkisti ­Yh­dysvaltojen uuden Afga­nis­tan-strate­gian, joka voi olla oikea tai väärä mutta on Suomenkin kannalta tarpeen. Tiistaina hän kuitenkin oli taas täydessä vauhdissa puhetilaisuudessa omiensa keskuudessa Arizonassa, ilman käsikirjoitusta, totuudentajua tai hätäjarrua.On hyvin ymmärrettävää, että Niinistö oli tiistaina suurlähettiläspäivillä korostetun haluton kommentoimaan tulevaa vierailua.Valtioiden keskusteluja ei ole tapana avata ennakkoon kovin paljon, mutta Trumpin kohdalla ennakointi on aidosti vaikeaa. Lisäksi Trump ilmeisesti seuraa itseään koskevia kommentteja pakkomielteisesti. Siksi häntä suojaa muiden valtiojohtajien taholta eräänlainen hiljaisuuden muuri.Ei ole aivan selvää, miten Donald Trumpin vieraat valikoituvat, mutta arvostelijoilla ei ainakaan ole asiaa hänen luokseen. Se lyhentää jonoa.Niinistön etuna on voinut olla politiikan normaaliteemojen lisäksi vaikutelma hieman omapäisestä eritahtisuudesta Länsi-Euroopan johtajien joukossa.