ratkaisee. Hokema on todella suosittu. Goog­laamalla sille saa yli 60 000 osumaa.Mutta mistä sen ratkaisevan asenteen irrottaisi, jos sitä ei valmiiksi ole? Tätä ei usein kerrota, kun ihmisiä kannustetaan olemaan positiivisempia, valittamaan vähemmän, ryhdistäytymään tai olemaan uhriutumatta.Taannoin luin yllytyksen myönteiseen asenteeseen sinänsä mainiosta kirjasta Tunne aivosi: ”Myönteinen ajattelu on pitkälti henkilökohtainen valinta”, kirjoittavat aivotutkija Minna Huotilainen ja toimittaja Leeni Peltonen. ”Voimme itse päättää, minkä verran käytämme aikaa positiivisten ja minkä verran negatiivisten asioiden pohtimisen parissa.”tätä optimismia. Ikään kuin mielensä sisältöä ja tunnelmaa voisi muuttaa tuosta vain sormiaan napsauttaen. Ei kai se noin helppoa ole.Yhtä keinoa muuttaa asenteita iloisemmiksi kutsutaan terapiaksi. Se osoittaa, että itsensä henkinen udelleenmuokkaus ei käy käden käänteessä. Operaatio voi kestää kolmekin vuotta.Ehkä myönteisyyden sanoma palvelee niitä, jotka ovat jo valmiiksi iloisia ja voimiensa tunnossa. Eivät positiiviset ihmiset silti itsekään ole ajatustensa ja tunteidensa herroja. He eivät voi itseluottamukselleen, tarmokkuudelleen ja hyväntuulisuudelleen mitään. Heillä vain ei ole syytä muuttaa mielensä sisältöä, koska siellä paistaa jo valmiiksi aurinko.tsemppauksen sijasta voisi miettiä niitä edellytyksiä, jotka tekevät oman pään säätämisen mahdolliseksi. Se kääntäisi huomion olosuhteisiin ja tilanteisiin ratkaisujemme taustalla. Emme ota valintojamme tyhjästä kuin taikuri, joka poimii kyyhkysen hatusta.Köyhyystutkijat näyttävät mallia: he ovat esimerkiksi osoittaneet, miten niukkuus rajoittaa kykyä tehdä valintoja. Valinta ei ole koskaan puhdas teko tietoisuuden tyhjiössä. Sille on omat ehtonsa, jotka juontuvat menneistä kokemuksista, elämäntilanteesta ja synnynnäisistä taipumuksista.psykologi Emmy Werner on tutkinut lasten resilienssiä eli sitä, mitkä tekijät auttavat köyhissä ja vaikeissa perheoloissa kasvaneita lapsia selviämään pärjääviksi aikuisiksi. Selviytyjiä oli hänen otoksessaan vain kolmannes, enemmistöltä elämä meni tikkuiseksi.Yksi selviytyjien jo syntymässä saama apukeino oli aurinkoinen luonne. Olisiko toisille lapsille voinut sanoa: olkaa tekin iloisempia, niin pärjäätte paremmin?