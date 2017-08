Pääkirjoitus

Uutiset Ukrainasta ovat huolestuttavia ja myös hämmentäviä

Siihen on jo totuttu, että Ukrainasta kantautuu huonoja uutisia. Venäjän käynnistämä sotiminen Itä-Ukrainassa jatkuu neljättä vuotta, eikä virallisesti voimassa oleva tulitauko estä jokapäiväistä tulitusta myös raskailla aseilla, joita ei sopimusten mukaan pitäisi enää edes olla konfliktialueella.



Masentavien sotatietojen rinnalla Ukrainasta kuuluu muitakin uutisia, jotka voimistavat huolta maan tilasta. Ukrainan hallinto on kun­nianhimoisista uudistusyrityksistä huolimatta heikko. Ukrainan heikkouden ylläpitäminen lienee ainoa Venäjän voimatoimilleen asettamista tavoitteista, joka on jokseenkin toteutunut.



Viime viikkoina Ukraina on käväissyt maailman otsikoissa myös parissa uudessa ja toisistaan täysin erillisessä tapauksessa. Molemmat tapaukset viestivät laajemmista ongelmista, joita heikko Ukraina keskellä Eurooppaa ruokkii.



V iime viikolla The New York Times raportoi, että tutkijat jäljittivät Yhdysvaltojen vaalikampanjan aikana demokraattisen puolueen tietojärjestelmiin tunkeutunutta haittaohjelmaa Ukrainaan (14.9.).



Tämän käsityksen mukaan tietomurron tekijät olisivat Venäjän palveluksessa mutta haittaohjelma olisi hankittu ukrainalaiselta tekijältä, joka ei välttämättä tiennyt, mihin hänen ohjelmaansa käytettiin. Nimellä Profexer verkossa toiminut ohjelmoija antaa lehden mukaan nyt tietojaan Yhdysvaltojen viranomaisille.



Ukraina olisi siis samaan aikaan sekä yksi Venäjältä lähtöisin olevien haittaohjelmien pääkohteista että yksi haittaohjelmien alkuperämaista.



Pari päivää myöhemmin The New York Times kertoi, että Pohjois-Korean ohjus­ohjelman hämmentävän nopean edistyksen lähde on asiantuntijoiden analyysin mukaan aikanaan Neuvostoliiton ohjusohjelmaan kuulunut rakettimoottoritehdas Ukrainassa.



Useiden epäonnistuneiden ohjuskokeiden jälkeen Pohjois-Korea onnistui muutamassa kuukaudessa valmistamaan mannertenvälisen ohjuksen. Sen kehittämistä omin avuin siinä ajassa pidetään mahdottomana. Ohjusten kehittäminen on rakettitiedettä.



Nykyään nimellä Yuzhmash toimiva kantorakettiyhtiö kiistää jyrkästi, että sillä olisi mitään osuutta Pohjois-Korean ohjusohjemassa.



Molemmat näistä tapauksista ovat vasta epäilyjä. Ne eivät kuitenkaan ole yksittäis­tapauksia vaan paremminkin oireita Ukrainan sekavasta tilasta.



T ilannetta ei Ukrainan hallituksen kannalta paranna se, että samaan aikaan korruption vastaisessa kampanjassa avainasemassa olevat syyttäjät ottavat tutkittavikseen korruption sijaan korruption vastaisia kansalaisaktivisteja. Heidän joukossaan on myös uudistajana tunnettu valtiovarainministeri Oleksandr ­Daniljuk. Brittilehti The Economistin mukaan hän on moittinut Ukrainan parlamentin päätöksiä, jotka sisällyttävät uuteen budjettiin korruptiota houkuttelevia aukkoja.



Poliittisen ja taloudellisen epämääräisyyden hallinta helpottuisi välittömästi, jos sotatoimet itäisillä Donetskin ja Luhanskin alueella aidosti päättyisivät, mutta siitä on hyvin vähän toivoa. Venäjä ei ole lopettamassa ratkaisevaa tukeaan kapinallisille.



Itä-Ukrainaan on valmisteilla viikonvaihteessa alkava uusi tulitauko samalla, kun kesäkuussa alkanut nykyinen tulitauko päättyy. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö­järjestön Etyjin tarkkailijoiden raportit kertovat kuitenkin jatkuvasta molemminpuolisesta tulituksesta, jota on joinakin päivinä hieman vähemmän kuin toisina.