Turvapaikan­hakijoiden ilmianto Turun puukottajasta on hyvä merkki

puuko­tuksista on nyt kulunut viikko. Moni miettii, olisiko teot voitu estää jotenkin. Ja jos olisi, niin miten?Suojelupoliisi on kertonut saaneensa alkuvuodesta vihjeen, joka liittyi puukottajaan. Lounais-Suomen poliisille vihje oli ilmeisesti tullut Pansion vastaanottokeskuksesta ja alun perin sen asukkailta, jotka olivat huolestuneet nuoren miehen käyttäytymisestä.Huomio on ymmärrettävästi kiinnittynyt siihen, miten Supo toimi vihjeen kanssa. On kuitenkin hyvä muistaa myös sen merkitys, että vihje oli annettu.on pykälä, jonka mukaan viranomaiselle ja mahdollisen teon kohteelle pitää kertoa, jos tietää vakavan rikoksen olevan hankkeilla. Jos näin ei tee, vaikka rikos olisi ollut vielä estettävissä, syyllistyy itsekin rikokseen ja voi saada vankeustuomion.Tuomiota ei kuitenkaan tule, jos olisi pitänyt ilmiantaa esimerkiksi puolisonsa, lapsensa tai sisaruksensa.Silti usein juuri nämä läheisimmät ihmiset pystyvät parhaiten aavistamaan, jos tuhoisat ajatukset alkavat pyöriä toisen ihmisen mielessä.Moni verityö on estetty sillä, että vanhemmat ovat olleet yhteydessä poliisiin ja kertoneet lapsensa käyttäytymisen muuttuneen ja hänen liikkuvan huolta herättävissä joukoissa.tilanteissa joku päätyy ilmiantamaan läheisensä, vaikka laki ei siihen pakottaisikaan?Ainakin siihen tarvitaan käsitys oikeasta ja väärästä. Jos ääriajattelu on hävittänyt kyvyn empatiaan ihmisen sisältä, toivon mukaan joku hänen ympärillään ymmärtää mahdollisen teon seuraukset.Lisäksi tarvitaan vahva luottamus viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään. Monissa maissa sitä ei ole. Ilmiantoon pitää suhtautua vakavasti, eikä vihjeen kertojalle saa koitua vaikeuksia. Ilmiannettu voi saada tuomion tai päätyä hoitoon, mutta ilmiantaja todennäköisesti toivoo senkin tapahtuvan oikeutta ja kohtuutta noudattaen.yhteiskunnissa on esimerkkejä tapauksista, joissa puolisot antavat toisensa ilmi vääristä ajatuksista säästääkseen oman nahkansa.Terveen yhteiskunnan tunnistaa siitä, että se pystyy suojelemaan itseään omia periaatteitaan rikkomatta. Kun luottamus tähän on riittävän vahva, myös yksittäiset ihmiset haluavat osallistua rikosten torjuntaan, vaikka se vaatisikin asettumista läheistä ihmistä vastaan.