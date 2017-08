Pääkirjoitus

Yritystukien karsiminen on perusteltua

Suomen valtio antaa vuosittain yrityksille suoraa tukea noin 1,5 miljardia euroa. Erilaisia verotukia on lähes 200. Tänä vuonna vero­tukien yhteissumma on 25 miljardia.



Pääosa tuista on kohdennettu henkilöiden verotukseen, mutta erilaisia elinkeinotoiminnan tukiakin maksetaan noin kymmenen miljardia euroa vuodessa.



Yritystukien luokkaan luetaan vain parikymmentä verotukea. Työ- ja elinkeinoministeriön tulkinnan mukaan ”epäsuoraa tukea” – jolla viitataan etenkin välilliseen verotukseen – ei pidetä yritystukena. Tilastokeskuksen yritystukitilasto ei tunne lainkaan verotukia. Verotukien merkitystä vähätellään yleisestikin.



Nykyisen käytännön mukaan osa energian ja liikenteen verohuojennuksista katsotaan yritystuiksi mutta yleisen kulutusveron eli arvon­lisäveron alennettuja verokantoja ei. Tämä on hämmentävää: molemmissa verolajeissa osa tuen hyödystä jää usein yritykselle. Hintaan menevä verotuki lisää yritysten tuotteiden kysyntää.



Myös listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotuki jätetään yritys­tuen käsitteen ulkopuolelle, vaikka yhtiön ja sen omistajan verotusta tarkastellaan yleensä yhdessä. Eikä pörssiosakkeiden vapautusta varainsiirtoverosta lueta yritys­tueksi.



Määritelmiin liittyvät ongelmat voitaisiin ratkaista suoraviivaisesti: luovutaan koko yritystuen käsitteestä ja korvataan se taloudelliseen ­toimintaan myönnettävällä tuella. Tämä käsite olisi yritystukea väljempi ja pitäisi sisällään myös vä­lillisesti yritystoimintaan kohdistuvan tuen. Tällöin myös verotuet tulisivat keskusteluun todellisella painollaan.



Toinen ratkaisu olisi pitää vain suoria tukia yritystukina. Silloin verotuet luokiteltaisiin esimerkiksi niiden tavoitteen perusteella.



Rajanvetoon liittyvistä ongelmista riippumatta yritysten tukeminen on monessa mielessä haitallista. Suomessa ei edes valmistella pitkän ­aikavälin suunnitelmaa tukien leikkaamiseksi, ja päätöksiä verotuista on tehty pahasti puutteellisin perustein.



Erilaisten suorien tukien tarpeellisuudesta ja karsimismahdollisuuksista tutkijat ovat melko yksimielisiä, mutta verotukien osalta tilanne on paljon epäselvempi: sen enempää tutkijoilla kuin päättäjilläkään ei ole kokonaiskuvaa siitä, kuinka tehokkaita tai vaikuttavia verotuet ovat. Siksi verotuet ja niiden vaikutukset olisi arvioitava systemaattisesti, kuten Saksassa, Irlannissa ja Britanniassa on tehty.



Jotta verotuet olisivat tehokkaita verojärjestelmän osia, niiden pitäisi olla olosuhteiden muututtua uudistettavissa, uudelleen kohdistettavissa tai lopetettavissa.



Kaikki verotuet eivät ole haitallisia, mutta talouden tehokkuutta parantavatkin tuet voidaan tunnistaa vasta huolellisen evaluointiproses­sin jälkeen. Seuraavassa hallitus­ohjelmassa tulisi sitoutua tällaisen arvioinnin tekemiseen sekä sen ­tulosten toteuttamiseen.



Suomessa on toki viime aikoinakin tehty vakavia esityksiä yksittäisten verotukien vähentämiseksi. Tutkimukset listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen ja energiaverotuksen tuista saivat kuitenkin osakseen ankaraa kritiikkiä.



Arvonlisäverotuksen alennettujen verokantojen on monissa tutkimuksissa näytetty olevan taloudellisesti tehottomia ja hallinnollista taakkaa lisääviä, mutta esitykset niiden poistamiseksi herättävät aina voimakasta vastustusta.



Verotukien karsiminen on vai­keaa. Päättäjille on houkuttelevaa käyttää verotukia vaalilupausten ­lunastamiseen, koska tukien taloudelliset vaikutukset näkyvät vasta myöhemmin verotulojen pienen­tyessä. Etujärjestöt pitävät kiinni saavuttamistaan eduista, ja useilla verotuilla on veronmaksajien enemmistön hiljainen hyväksyntä.



Hallitukset saattavat myös pelätä, että keskustelu aiemmin päätettyjen verotukien purkamisesta siirtäisi huomion kulloisenkin hallituksen omasta ohjelmasta ja tavoitteista.



Pitäisi kuitenkin ymmärtää, että hyvällä verojärjestelmällä on paljon paremmat mahdollisuudet vauhdittaa talouden rakenteellisia uudistuksia kuin verotuilla.



Alan tutkimuskirjallisuus on varsin yksimielistä siitä, että käytännön finanssipolitiikan pitäisi pyrkiä mahdollisimman laajaan veropohjaan ja mataliin verokantoihin. ­Tämä tarkoittaa verotukien selkeää vähentämistä.



Timo Rauhanen



Kirjoittaja on erikoistutkija Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (Vatt).