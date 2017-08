Pääkirjoitus

suurimman puolueen – keskustan, kokoomuksen ja Sdp:n – eduskuntaryhmät pitivät perinteiset kesäkokouksensa tällä viikolla. Neljäs nykyinen ”suuri” puolue – ei tosin eduskuntapaikkojen tai eduskuntavaalien vaan viimeaikaisten kannatusmittausten ­perusteella – on kokouksensa tämän kuun lopussa pitävä vihreät.Kesäkokouksia hallitsivat virallisissa kannanotoissa Turun puukotuksista tuoreeltaan tehdyt arviot sekä toimet, joilla vastaaviin tapauksiin varauduttaisiin paremmin.Syksyn aikana eduskunnassa käydään varmasti kiivastakin keskustelua tiedustelulainsäädännön muuttamisesta niin, että kotimaan turvallisuudesta vastaavilla viranomaisilla olisi nykyistä suuremmat valtuudet toimia ja varautua.Kuluneen viikon kommenteissaan kaikki suurimpien puolueiden johtajat kehottivat hakemaan kansallista yhtenäisyyttä.Ellei Suomessa tapahdu uusia veritöitä, puoluejohtajat alkavat syksyn mittaan keskittyä myös puolueiden väliseen kannatuskilpaan.Perinteisten suurten puolueiden kiihtyvästä keskinäisestä nokittelusta oli enteitä jo kesä­kokouksissa. Jokaisella puolueella oli oma lähestymistapansa valtion ensi vuoden talousarvioon.Keskusta haluaisi hillitä finanssipolitiikkaa, koska velkaa otetaan kuitenkin koko ajan lisää. Jos pelivaraa jää, se käytettäköön velkasuhteen pienentämiseen suhteessa kansantuotteeseen.Kokoomus on huolissaan palkansaajien veroasteesta. Puolue haluaisi siirtää verotusta välillisten verojen suuntaan.Demarit taas painottaisivat pieni- ja keskituloisten verojen keventämistä. Mahdollisen pelivaran Sdp haluaisi käyttää julkisen sektorin pienipalkkaisten työntekijöiden lomarahaleikkausten palauttamiseen ennalleen.ihreiden asemoituminen kolmen suuren puolueen vaatimuksiin nähtäneen vasta elokuun lopulla. Kolmen suuren puolueen johtajat varmaan todella odottavat, että he pääsevät kritisoimaan vihreiden mahdollisia aloitteita.Painetta perinteisille puolueille aiheuttavat tuoreet kannatuskyselyt. Kokoomus porskuttaa edelleen ykkösenä, ainoana yli 20 prosentin kannatuksella. Mutta vihreät kiilasi toiseksi ohi kolmanneksi jääneen pääministeripuolue keskustan ja neljänneksi pudonneen suurimman oppositiopuolueen Sdp:n.eskustalla ja Sdp:llä oli erilainen suhtautuminen kutistuviin kannatuslukuihin. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) keskittyi todistamaan, että talous on kääntynyt kasvuun nopeammin kuin kukaan hallituskauden alussa uskalsi toivoakaan.Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne taas valitsi oppositiojohtajalle sopivan mutta tuskin hedelmällisen roolin. Kesäkokouksessaan Sdp vaati puheenjohtajansa suulla ”synnyttämistalkoita”. Tyrmäys myös omilta oli nopea.Viestin tiivistäminen iskulauseeksi on taitolaji. Tarkoitus oli ilmeisesti sanoa, että Sdp haluaa panostuksia perhepolitiikkaan ja lasten aseman parantamiseen.Haluttu viesti ei mennyt perille, vaan sanoissa nähtiin menneiden aikojen asennetta. Talkoista pillastuivat sekä tasa-arvoa viime vuosisadan alusta asti ainakin virallisesti ajaneet demarit että naiset useimmista muista puolueista.Sdp:ssä odotetaan seuraavien kannatuskyselyjen kertovan, ovatko perheenperustamisvaiheessa tai ruuhkavuosiaan elävät naiset siirtyneet kannattamaan vihreitä, ­vasemmistoliittoa tai kokoomusta. Joukko ei tosin ole kuulunut nyky-Sdp:n ydinkannattajiin.