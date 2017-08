Pääkirjoitus

Ruotsin puolueet hapuilevat uutta kohti

Moni suomalainen päättäjä haluaisi ottaa politiikan mallia Ruotsista. Siellä puolueet ovat pitkään ryhmittyneet kahdeksi blokiksi: vasemmistoon ja porvaripuolueisiin. Vaaliohjelmia tehdessään ne tietävät, että voittajan on lunastettava lupauksensa.



Myös Ruotsin vaalijärjestelmä herättää Suomessa kateutta. Listavaalissa ruotsalainen ­äänestäjä valitsee puolueiden välillä. Läpimenojärjestys on puolueiden sisällään päättämä, joten järjestölle uskollisten kärkiehdokkaiden ei tarvitse murehtia henkilökohtaisesta läpipääsystään. Äänikynnys taas huolehtii siitä, ­ettei poliittinen kenttä sirpaloidu.



Perjantaina Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Anna Kinberg Batra ilmoitti eroavansa tehtävästään. Enemmistö puolueen piireistä oli kääntynyt häntä vastaan.



Ero liittyy henkilöön ja ajankohtaisiin tapahtumiin, mutta se myös osoittaa, ­että Ruotsin vakaana pidetty poliittinen järjestelmä ei ole enää ennallaan. Muutos on tosiasiassa jo tapahtunut, vaikka ulkokuori on säilynyt ennallaan.



Kahden blokin järjestelmää ovat murentaneet erityisesti ruotsidemokraatit, jotka mielipidemittauksissa hätyyttävät nykyään jo kärkipäätä.



Muut puolueet ovat vieroksuneet tulokasta. Aluksi puolue jätettiin huomiotta, sitten blokit lupasivat toisilleen hiljaisen tuen oppositiosta, jotta ruotsidemokraatit eivät pääsisi vaa’ankielen asemaan.



Siitä huolimatta puolue on edennyt ­tasaisesti kohti vähemmistöhallitusten tukipuolueen roolia ja vallan kamareita.



M altillisen kokoomuksen ongelma on ollut, että puolue ei ­tiedä, miten se suhtautuisi ruotsi­demokraatteihin. Osa ko­koomuksen kannattajista on livennyt suoraan ruotsidemokraattien taakse. Osa tukee mieluummin porvariallianssin keskipuolueita, koska Kinberg Batran on katsottu flirttailleen liikaa oikean laidan suuntaan. Puolueen suosio on sulanut.



Vaikka keskustapuolueen ja kansanpuolueen johtajat kiistävät hallitusyhteistyön mahdollisuuden sosiaalidemokraattien kanssa, sen todennäköisyys nousee koko ajan. Kahden blokin vaihe voi olla länsinaapurissa jäämässä taakse.