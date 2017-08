Pääkirjoitus

Klikkiotsikko kuoli – tässä syy

Klikkijournalismia

Klikillä

Klikkiotsikoiden

! Näin lukija moitti keväällä julkaistua juttuamme, joka kertoi Itämeren tilasta.Uutinen oli, että vesiä rehevöittävät golf, moottoriveneily, hevosharrastus ja kaikkein eniten oma ruokavalio.Olin yllättynyt palautteesta. Populismisyytösten sijaan olin pelännyt, että tutkimus Itämeri-laskureineen olisi liian kuiva ja siksi harva kiinnostuisi siitä. Toisin kävi: lukijamme koki, että syyllistämme ja kalastelemme klikkejä nostamalla harrastusten ja syömisen vaikutukset otsikkoon.Klikki-alkuiset palautteet ovat melko yleisiä, mutta aina vähän yllättäviä. Ainakaan Hesarin toimituksessa klikkejä ei seurata juuri lainkaan.tarkoitetaan teknisesti ottaen verkkosivun lataamista. Kun nettiselain avaa sivun, siitä jää tieto.Sivulataukset olivat digitaalisen median ensimmäisiä mittareita. Vuosikymmenen alussa niitä seurattiin hyvinkin hanakasti, etenkin mainostulojen takia.Siltä ajalta periytyy ajatus klikkiotsikosta – otsikosta, joka herättää kiinnostuksen muttei anna vastausta. ”Klikkiotsikko kuoli – tässä syy” esittää väitteen muttei kerro kuolinsyytä. Selkeämpi otsikko olisi ”Parempi ymmärrys lukijoista poisti klikkiotsikoiden tarpeen”.Klikkien sijaan tiedotusvälineissä on alettu seurata muita lukuja: kuinka usein tilaajat tulevat lukemaan, kuinka kauan he viihtyvät yksittäisissä jutuissa, mitkä ovat kiinnostavia aihepiirejä. Hesarikin tallentaa nimettömästi paljon tietoa lukijoista. Yritämme tiedon avulla päätellä, mikä nykyisiä tilaajia ja mahdollisia uusia lukijoita sisällössämme todella kiinnostaa, satunnaisten hittien takana.kritiikki oli ja on toki oikeutettua. Jos otsikko houkuttelee lukemaan, mutta sisältö on heppoinen, on kyse lukijan pettämisestä. Mutta pitkän päälle se ei ole järkevää – tyytymätön lukija kertoo huonosta kokemuksesta kaverilleen, tyytyväinen palaa takaisin.Mittareiden muuttuminen on tehnyt kaikista medioista parempia. Katteettomien lupausten sijaan yritetään palvella ja saada ihmiset jäämään. Se on vaikeampaa, mutta lukijoiden kannalta parempi lähestymistapa.Vihjailevien ja ärsyttävien otsikoiden takia nettiin syntyi jopa klikkiotsikoille naureskeleva Klikinsäästäjä-palvelu. Sen toiminnassa on nähtävissä pientä hiipumista. Tätä kirjoittaessa Klikinsäästäjä oli löytänyt elokuun aikana suomalaisesta mediasta reilu kymmenen klikkiotsikkoa. Kun juttuja ilmestyy tuhansia päivässä, määrä ei päätä huimaa. Journalismin parantuminen tappaa klikkiotsikon.