Pääkirjoitus

EU tukkii terrorismin mentäviä aukkoja

Viime viikolla Suomen Turussa ja sitä ennen Espanjan Barcelonassa ja Cambrilsissa tapahtuneissa veritöissä sai surmansa ja loukkaantui ihmisiä eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa. Mikään Euroopan maa ei ole nykyään suojassa tällaisilta ­tapahtumilta.



Kansalaisilla on oikeus odottaa, että viranomaiset reagoivat uhkiin myös teoin – ei riitä, että iskut vain tuomitaan jälkikäteen.



Kansalaisten turvallisuuden varmistaminen on minkä tahansa hallinnon ensisijainen tehtävä, ja se on myös Euroopan komission ensisijainen tavoite.



Emme kuitenkaan voi luvata, ettei tällaisia hyökkäyksiä enää tapahdu. Täysin riskitöntä tilaa ei ole olemassa näissäkään asioissa. Sen sijaan voimme yrittää tehdä murhien ja julmuuksien toteuttamisesta mahdollisimman vaikeaa.



Terroristit tarvitsevat aseita. Aiemmin tänä vuonna hyväksyttiin EU-lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan aseiden omistamista. Näin tukitaan porsaanreikiä, joita terroristit käyttivät hyväkseen Pariisissa kaksi vuotta sitten traagisin seurauksin. Aseiden salakuljetusta esimerkiksi Balkanin kautta on torjuttu aiempaa tehokkaammin. Kotitekoisten räjähteiden valmistukseen tarvittavien aineiden valvontaa on kiristetty.



Terroristit tarvitsevat rahaa. Viime vuoden joulukuussa komissio ehdotti uusia keinoja torjua rahanpesua ja laittomia rahasiirtoja sekä jäädyttää ja takavarikoida rikollisten ja terroristien varoja.



Terroristit tarvitsevat myös liikkumisvapautta. Sitä on jo rajoitettu. Tämän vuoden huhtikuusta alkaen on lisätty Schengen-alueelle saapuville matkustajille tehtäviä turvatarkastuksia. Jo huhtikuussa 2016 tulivat voimaan uudet matkustajarekisteritietoja koskevat EU-säännöt, joiden nojalla jäsenmaat jakavat keskenään tietoja lentomatkustajista.



Monilla EU-mailla on vielä tekemistä sääntöjen täytäntöönpanossa. Komissio on myös ehdottanut matkustustieto- ja -lupajärjestelmää, jossa EU:hun pyrkivien matkustajien taustat tarkistettaisiin jo etukäteen. Komissio pyrkii myös paran­tamaan viranomaistietokantojen yhteentoimivuutta, jotta terroristien olisi vaikeampi esiintyä eri EU-maissa eri henkilöllisyyttä käyttäen tai muuten pakoilla viranomaisia.



Terroristit eivät jää aloilleen, joten meilläkään ei ole siihen varaa. Kun onnistumme estämään tietynlaiset toimintatavat, terroristit keksivät uusia. He osaavat hyödyntää uusinta teknologiaa, ja meidän on kyettävä samaan.



Radikalisoitumista pyritään ehkäisemään jo varhaisvaiheessa. EU:n verkostojen avulla eri jäsenmaiden toimijat voivat oppia toistensa kokemuksista ja tukea radikalisoitumisen ehkäisyä eri yhteisöjen keskuudessa.



Internet-yritysten ja EU-maiden foorumi torjuu radikalisoitumista verkossa. Noin 90 prosenttia Europolin havaitsemasta terrorismiin liittyvästä sisällöstä poistetaan verkosta, ja EU pyrkii yhdessä yritysten kanssa siihen, että tällainen sisältö voitaisiin löytää aiempaa automatisoidummin. Terrorismin vastaista EU-lainsäädäntöä on kiristetty, joten Syyriaan Isisin riveissä taistelemaan tai kouluttautumaan lähtevät voidaan asettaa syytteeseen.



Komissio tekee yhteistyötä EU-maiden viranomaisten kanssa, jotta löydettäisiin parhaat keinot suojella niin kutsuttuja pehmeitä kohteita eli julkisia tiloja, lentokenttiä, rauta­tieasemia, kouluja ja sairaaloita. Hyviksi todettuja malleja levitetään viranomaisten keskuudessa.



Aiempina vuosikymmeninä terroriin syyllistyivät Baader-Meinhof-ryhmä, Punaiset prikaatit, ETA ja IRA. Nyt uhka on luonteeltaan yleisempi. Se kohdistuu eurooppalai­seen elämäntapaan. Tavoitteena on luoda jakolinjoja ja murentaa arvojamme.



Turvallisuudessa ensisijainen vastuu on kansallisilla viranomaisilla. Ne ovat myös puolustuksen etulinjassa. EU voi antaa merkittävää tukea parantamalla tiedonvaihtoa uhkista, tehostamalla yhteistyötä ja kaventamalla terrorismin elintilaa.



Jokaisen terrori-iskun jälkeen kansalaiset kautta Euroopan ovat osoittaneet myötätuntonsa uhreja kohtaan ja tuominneet hyökkääjien nihilistisen maailmankuvan.



Meidän on osoitettava samanlaista solidaarisuutta ja määrätietoisuutta ja tehostettava toimia paikallisyhteisöissä, EU-maissa ja koko unionissa. Näin toimien voimme voittaa ne, jotka haluavat va­hingoittaa meitä.



Julian King



Kirjoittaja on turvallisuusasioista



vastaava EU-komissaari.