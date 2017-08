Pääkirjoitus

EU:ssa talous nousee vihdoin, mutta Britanniassa se laskee epävarmuuden takia

Brittiläinen rockyhtye The Rolling Stones kuvailee kappaleessaan It´s All Over Now sitä, miten osat vaihtuvat joskus täysin päinvastaisiksi: ”Tables turn and now her turn to cry.”



Britannian eroa Euroopan unionista halunneiden yksi tärkeimmistä väitteistä oli, että saarivaltakunnan kannattaa katkaista ­siteensä taloudellisesti uppoavaan laivaan eli EU:hun.



Unionin kasvuvauhti oli ollut pitkään hidas, eikä muutosta kurssiin tuolloin näkynyt. Erityisesti EU:n ydin eli euroalue oli vaikeuksissa: Kreikka haki aina vain uudestaan hätä­apua, ja auttajat kinasivat tukiehdoista sekä keskenään että Kreikan kanssa.



Jälkiviisas huomaa, että runsas vuosi sitten – brexit-äänestyksen aikoihin – Euroopan taloudellinen suunta oli jo kääntymässä. Mittareissa sen havaitsi vasta paljon myöhemmin.



Euroopan tilastokeskus Eurostat laski äskettäin, että EU-maiden kasvu tämän vuoden toisella neljänneksellä oli edelliseen vuoteen verrattuna 2,3 prosenttia. Euroalue kiri melkein samoihin lukemiin.



Britannialle tästä vuodesta näyttää tulevan selvästi viimevuotista heikompi. Muulle unionille tilanne on päinvastainen. Kun taloustutkimuslaitokset korjaavat ylöspäin Manner-Euroopan maita koskevia aiempia ennusteitaan, ne laskevat kasvuoletuksiaan Britannialle. Vuositasolla mitaten Britannian bruttokansantuote kasvaa yhä kelvollista vauhtia, mutta vauhti hiipuu. Britannian tilastolaitos ONS kertoi heinäkuussa, että ­Britannian ­talouden vauhti on vuoden alkupuolella hidastunut merkittävästi.



Pää syy tähän on tutkijoiden mukaan se, että Britannian EU-eron ehdot eivät kirkastu millään. Britannian hallitus on vasta nyt alkanut kasailla neuvottelutavoitteita sellaiseen muotoon, että vastapuoli EU voi ottaa ­niihin kantaa.



Epävarmuus näkyy kuluttajien ja yritysten synkkenevissä mielialoissa: kun tulevaisuudesta ei ole selvää kuvaa, aktiivisuus vähenee.



Teollisuuden ja rakentamisen tahti hidastuu. Monet yritykset ovat jäädyttäneet suunnittelemansa investoinnit tai laajentaneet toimintojaan Britannian ulkopuolella.



Esimerkiksi käy eri puolilla Eurooppaa tehtäviä osia käyttävä lentokonevalmistaja Airbus. Yhtiö pohtii hankkivansa Britanniassa nyt valmistettavat osat muualta unionista, jos Britannia päätyy tullimuurin taakse ja työntekijöiden liikkuvuus hankaloituu.



Kuluttajiin taas iskee se, että punta heikkenee ja tuontitavarat kallistuvat.



M onelle britille EU-kansanäänestyksessä oli ennen kaikkea kyse siitä, että maahanmuuttoa piti heidän mielestään saada kutistettua.



Tuoreiden tilastojen mukaan toive näyttää toteutuvan. Virta muista EU-maista Britanniaan on kutistunut. Itä-Euroopasta tulleet ovat alkaneet ­palailla – idässä talouskasvu on ollut nopeinta, ja se on luonut kotimaihin uutta työtä.



Britannia ei saa maahanmuuton käänteestä itselleen taloudellista etua. ­Britannian työnantajien mukaan erityisesti palveluissa on jo työvoimapula. Samoin puutetta on terveydenhuollon työntekijöistä ja maatalouden kausityövoimasta.



EU-eroa halunneet pitivät puheita Britannian talouden vaarantamisesta pelotteluna. Todisteeksi kelpasi se, ettei äänestyksen jälkeen tapahtunut mitään pahaa. ­



Monet eroa vastustaneet tekivät virheen laskiessaan, että äänestys järkyttää heti maan taloutta. Paha taitaa sittenkin tulla – toimitusaika vain on pitkä.