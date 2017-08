Pääkirjoitus

Uusien työpaikkojen syntyä ei kannata jarruttaa

Kun Suomessa puhutaan työmarkkinoiden rakennemuutoksesta, monelle syntyy jo valmiiksi kielteinen mieli­kuva. On tapahtumassa jotain ikävää, joten ihmisiä ­pitäisi suojella pahimmalta tarjoamalla heille turvaverkkoja.



Siksi on vaikea kääntää ajattelumallia, kun käy ilmi, että näkyvissä oleva rakennemuutos on myönteinen. Tarvetta ei ole niinkään turvaverkoille kuin ponnahduslaudalle, jotta avautuvista mahdollisuuksista yllettäisiin saamaan kunnon ote.



Näin on käymässä Lounais-Suomessa. Vientiteollisuuden tilauskanta on laivanrakennuksen ja autoteollisuuden johdolla kovassa kasvussa. Vauhti hei­jastuu koko alueen talouteen. Sikäläisen ely-keskuksen arvion mukaan kasvuodotusten toteutuessa Lounais-Suomeen voi syntyä seuraavien viiden vuoden kuluessa jopa 30 000 uutta työpaikkaa.



Muutos on niin suuri, että se ei toteudu itsestään. Ellei kasvuharppaukseen valmistauduta ripeästi, mahdollisuus jää hyödyntämättä ja merkittävä määrä hyvinvointia saamatta Lounais-Suomessa ja muualla maassa.



Entinen pääministeri Esko Aho on selvittänyt työ- ja elinkeinoministeriölle ratkaisuja positiiviseen rakennemuutokseen. Hän esittää alueellisten ja valta­kunnallisten toimien tiivistä yhteensovittamista. Silta­sopimukseksi nimetty malli testaisi ­Suomen muutoskyvykkyyden.



T avoite kymmenientuhansien työpaikkojen täyttämisestä toteutuu, jos etenemistä hidastavat jarrut saadaan pois päältä. Tarvitaan maassamuuttoa, maahanmuuttoa, koulutusta, alihankintaa, asuntojen rakentamista ja liikenneyhteyksiä.



Kyse ei ole pelkästään saatavilla olevan työvoiman määrästä vaan myös sen laadusta. Koulujärjestelmän pitäisi pystyä venymään, jotta osaamista syntyisi joka tasolle oppisopimuksista tutkimus- ja ­kehitystyöhön.



Talouden pitkän alakulon jälkeen Suomella on käsissään nopean kasvun aloja ja alueita. Parin lähivuoden aikana käy ­ilmi, kuinka hyvin menestyksen kanssa onnistutaan tulemaan toimeen. Jos tulokset ovat hyviä, ne rohkaisevat tavoit­telemaan kunnianhimoisesti maailmanmarkkinoita myös muualla maassa.