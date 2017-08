Pääkirjoitus

sitten perjantaina aloin lukea kännykästäni järkyttäviä uutisia. Turun keskustassa on puukotettu ihmisiä ja iso joukko miehiä juoksee pesäpallomailojen kanssa ympäriinsä. Mietin: onko tämä joukkotappelu vai joukolla tehty terroriteko?Soitin Turussa asuvalle tutulle. Hän oli kuullut huhun, että jossain ostoskeskuksessakin on tapahtunut jotain. Mietin: voisiko tämä olla jopa laajempi koordinoitu terroriteko?Sitten tuli vielä Iltalehden uutisvideon otsikko: ”Miekkamiehet jahtaavat ihmisiä kadulla.” Mietin: nyt on ymmärretty jotain väärin.ulkomaantoimittajana olen oppinut kaksi terrori-iskujen uutisointiin liittyvää pääsääntöä: usein tekijöiden määrä arvioidaan alkuvaiheessa liian suureksi ja myöhemmin liian pieneksi.Syy ensimmäiseen harhaan on ymmärrettävä: silmitön väkivallanteko on aina kaoottinen. Useat silminnäkijät kuvailevat tapahtumia, ja tekijä liikkuu nopeasti. Syntyy kuva, että tätä ei ole voinut tehdä yksi ihminen.Turussa juosseet ”miekkamiehet” eivät olleet hyökkääjiä. He yrittivät ­pysäyttää hyökkääjän. Yhdellä ilmeisesti oli pesäpallomaila. Pariisissa samat terroristit ampuivat ihmisiä useilla teras­seilla, vaikka aluksi ajateltiin, että ryhmiä oli useita. Lontoossa Westminsterin sillan iskussa puhuttiin pitkään kahdesta tekijästä. Lopulta selvisi, että yksi mies oli syypää sekä yliajoihin että poliisin puukotukseen.yleinen näköharha liittyy seuraavien päivien uutisointiin. Jos käy ilmi, että tekijöitä olikin vain yksi, ”yksinäisen suden” tarina alkaa tuntua houkuttelevalta. On helpottavaa ajatella, että kyseessä oli täysin eristäytynyt yksilö. Tässäkin mennään usein vikaan.Esimerkiksi Ranskassa vuonna 2012 iskenyt Mohamed Merah esitettiin ensin yksinäisenä sutena, kunnes kävi ilmi, että hän oli ollut jopa koulutuksessa Pakistanissa. Tutkimuksissa on laskettu, että vain pienessä osassa Isisiin liitetyistä iskuista tekijä on toiminut ilman mitään kontakteja järjestöön. Usein murhaava radikalisoituminen on vaatinut tiiviitä kontakteja yllyttäjiin.Turun puukkoiskua ei voi vielä kutsua terrori-iskuksi. Mikään järjestö ei ole ottanut sitä nimiinsä. Tekijä myöntää aiheuttaneensa kuolemat, mutta ei terroriyhteyttä. HS:n tietojen mukaan hän oli silti kuunnellut vastaanottokeskuksessa Isisin hymnejä ja puhunut vääräuskoisten tappamisesta. Jos hänellä oli yllyttäjiä, se toivottavasti selviää tutkinnassa.