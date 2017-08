Pääkirjoitus

Mielisairaus johtaa harvoin henkirikokseen

Mielenterveyshäiriöiden ja henkirikosten välinen mahdollinen yhteys on noussut esiin muun muassa psykoottisten vankien määrästä ja Helsingin keskustassa tapahtuneesta yliajosta keskusteltaessa. Psykooseista kärsivien tekemät henkirikokset ja muut väkivaltarikokset eivät kuitenkaan ole lisääntyneet.



Suomessa on viime vuosina tehty henkirikoksia vähemmän kuin koskaan. Useimmiten teon taustalla on alkoholin liikakäyttö tai – nykyisin enenevässä määrin – huumeiden, lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö. Vakavasta mielenterveyden häiriöstä kärsivä tekee harvoin hänelle ennestään tuntemattomaan henkilöön kohdistuvan henkirikoksen.



Satunnaiset henkirikokset ovat todella harvinaisia, eikä sellaisen uhriksi joutumisen riski ole kasvanut Suomessa. Britanniassa satunnaiset henkirikokset ovat lisääntyneet, mutta syynä on pidetty nuorten miesten päihteidenkäyttöä. Harvinaisten tekojen ennakoiminen on vaikeaa: yleensä jokin tapahtuma vaikuttaa jälkikäteen ilmiselvästi ­ennustettavalta, vaikka se ei ennen tapahtumaa sitä olisi ollut.



Satunnainen ja silmitön väkivalta liittyy lähinnä impulssikontrollia heikentäviin tiloihin, kuten päihtymykseen tai epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriöön. Turussa viime viikon perjantaina tapahtuneen väki­vallanpurkauksen mahdollinen häiriötausta ei ole vielä tiedossa.



Vuonna 2015 Suomessa surmattiin 1,28 ihmistä 100 000 asukasta kohti. Luku oli matalin vuoden 1782 jälkeen, ja määrä laskee edelleen.



Suurin osa Suomen henkirikoksista liittyy keski-ikäisten, työelämän ulkopuolella olevien miesten keskinäisiin alkoholinkäyttötilanteisiin – ja tällaisen väkivallan vuoksi Suomessa tehdään yhä henkirikoksia enemmän kuin Euroopassa keskimäärin.



Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tilastojen mukaan 62 prosentissa vuosina 2010–2015 tehdyistä aikuisten välisistä henkirikoksista kaikki osapuolet olivat rikoshetkellä humalassa, 80 prosentissa ainakin yksi osapuoli.



Henkirikokset ovat harvinaisia, ja siten riskilaskelmissa jo pienet ryhmäerot näyttävät merkittäviltä. Psykoottiset häiriöt nostavat jonkin verran henkilön riskiä syyllistyä henkirikokseen, ja silloin teon kohde on useimmiten tekijän läheinen. Teko voi jopa olla ensimmäinen merkki sairaudesta. Henkirikoksen riski kasvaa etenkin, jos henkilöllä on samanaikainen päihdeongelma.



Mielisairaus eli psykoosi on lain mukaan tärkein niistä välttämättömistä perusteista, joilla henkilö ­voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan sairaalahoitoon. Tällöin todellisuudentajussa on havaittava ­vakavia puutteita mahdollisten aistiharhojen ja harhaluulojen ohella.



Potilas voidaan lähettää tahdosta riippumattomaan hoitoon vain, jos lääkäri epäilee potilaan olevan psykoottinen ja sen vuoksi hoidon tarpeessa siten, että ilman hoitoa mielisairaus pahenisi, siitä aiheutuisi vakavaa vaaraa henkilön omalle tai toisten terveydelle tai turvallisuudelle. Lisäksi avohoito on arvioitava riittämättömäksi tai soveltumattomaksi keinoksi.



Psykoosi ja muiden kriteerien täyttyminen tulee havaita kiistattomasti, eikä siihen riitä ulkopuolisen antama tieto.



Menneisyyden laitoskeskeinen järjestelmä ei ole nykyisen eurooppalaisen lainsäädännön eikä nykyisten eurooppalaisten arvojen mukainen. Suomessa laitoskeskeisiä järjestelmiä suosivilla alueilla on enemmän itsemurhia kuin alueilla, joilla painotetaan avohoitoa.



Helsingissä psykiatrista avohoitoa on kehitetty luomalla sairaalan ja perinteisen polikliinisen avohoidon välimaastoon uudenlaisia palveluja. Vaikeimmin sairaat potilaat hyötyvät integroidusta työotteesta, jossa psykiatrisen hoidon ohella otetaan kantaa potilaan asumiseen, muuhun sosiaaliseen tilanteeseen ja mahdollisiin päihdeongelmiin – unohtamatta fyysistä terveyttä.



Avohoidon tehostaminen on vähentänyt sairaalahoidon tarvetta. Nykyinen mielenterveyslaki ei kuitenkaan anna mahdollisuutta velvoittaa avohoitopotilaita lääkärikäynneille. Jos laki tämän sallisi, se varmistaisi lääkehoidon toteutumisen, edistäisi päihteettömyyttä, tukisi potilaiden asumisjärjestelyjä ja tekisi ongelmatapauksissa mahdol­liseksi sen, että potilas voidaan ­viipymättä siirtää sairaalahoitoon.



Leena Turpeinen ja Jyrki Korkeila



Turpeinen on Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja. Korkeila on psykiatrian professori Turun yliopistossa.