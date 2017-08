Pääkirjoitus

Liian monella koulutie ei johda riittävän pitkälle

Pörssiosakkeisiin sijoittava tavoittelee rahalleen tuottoa. Myös moni asunnon ostoa pohtiva näkee tilanteensa sijoituspäätöksen tekemisenä, vaikka tuottolaskelmien tekeminen ei ole aivan yksinkertaista.



On kuitenkin yksi sijoittamisen laji, jossa osa suomalaisista ei tunnu ­toimivan loogisesti.



Kyse on koulutuksesta. Opiskelijalle kustannukset ovat Suomessa hyvin alhaiset, eli investointiin ei tarvita paljon rahaa. Sen sijaan tuotto on varsin hyvä monella mittarilla mitaten.



Kouluttautuminen nostaa tuloja ja pienentää työttömyyden riskiä. Koulutustaso heijastuu myös terveyteen ja sosiaalisiin verkostoihin. Tässä tapauksessa hankitut ominaisuudet näyttävät periytyvän: koulutuksen myönteiset vaikutukset ulottuvat myös seuraavaan sukupolveen.



Tarjolla on siis harvinaisen hyvä sijoitus: siihen pääsee halvalla kiinni, ja tuotto-odotus on korkea.



Silti tuote ei käy kaupaksi niin hyvin kuin luulisi. Suomen hyvässä koulutusjärjestelmässä on remonttia kaipaavia kohtia. Ongelma eri muodoissaan koskee sekä korkeakoulutusta että niitä, jotka ovat jäämässä pelkän perusasteen varaan.



V altiovarainministeri Petteri Orpo (kok) sai viime vuoden tapaan budjettiriihen alla kolmelta tunnetulta ­suo­ma­lais­eko­nomistilta pyytämänsä muistion talouspolitiikan suuntaustarpeista.



MIT:n professori Bengt Holmström, Aalto-yli­opiston professori Sixten Korkman ja Etlan tutkimusjohtaja Vesa Vihriälä kiinnittivät huomiota etenkin suomalaisten riittämättömään osaamistasoon. Koulutustason nousu on lakannut, ja Suomi on OECD:ssä nykyään keskitasoa. Huoli koskee sekä korkeakoulutusta että perus­koulun jälkeistä aikaa.



Korkeakoulutuksessa ekonomistit lisäisivät aloituspaikkoja ja tekisivät kandidaatintutkinnoista laaja-alaisempia. He myös uudistavat ajatuksensa korkeakoulujärjestelmän jakamisesta kansainväliselle tasolle tähtääviin tutkimusyliopistoihin ja koulutukseen painottuviin korkeakouluihin, joiden lukumäärän karsimiseen he eivät näe erityistä tarvetta.



Ekonomistit haluaisivat myös estää nuorten putoamisen koulutuspolkujen ulko­puolelle nostamalla oppivelvollisuusiän 18 vuoteen.



Ehdotuksilla on jonkin verran vaikutuksia valtion budjettiin, mutta erityisen merkittävästi ne vaikuttaisivat koko kansantalouteen ja yhteiskunnan kehitykseen.



S uomalaisessa koulujärjestelmässä on paljon hyviä puolia, mutta joihinkin perusongelmiin se ei pysty nykyisellään vastaamaan. Hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin antava peruskoulu on toiminut jo neljäkymmentä vuotta, mutta edelleen lähes viidesosa ikäluokasta jää ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa.



Tilastot kaunistuivat vuosituhannen vaihteeseen asti, mutta sen jälkeen pelkän ­perusasteen varassa sinnittelevien osuus ikäluokasta on taas kasvanut. Vielä ei tiedetä, pystyykö ammatillisen opetuksen tuore uudistaminen ja työssä oppimisen lisääminen taittamaan ikävää trendiä.



Huolen pitää ulottua kuitenkin myös korkeakoulutukseen. Jos osaamisen terä alkaa tylsyä, siitä seuraa ajan mittaan huonompaa tuottavuutta ja talouskasvua ja lopulta kaikille heikompaa elintasoa. Kyse ei ole vain määrärahojen tasosta vaan myös siitä, kuinka viisaasti rahat käytetään.