Kotimaisten kielten keskus

vastaat, kun vastaat puhe­limeen? Onko se äly­puhelin, matka­puhelin vai pelkkä puhelin?Kännykästäni löytyy edelleen 15 vuotta sitten tallennettuja yhteystietoja, kuten ”Jarmo gsm”. Silloin gsm-liite kertoi, että kyse on matkapuhelinnumerosta. Oletuksena kaikki etunimellä tallennetut numerot yhdistyivät tietysti lankapuhelimiin.Jonkinlaisesta murroksesta kertoo kahdeksan vuotta sitten tallennettu ”Broidi iPhone”. Oli merkittävää mainita, mikä laite on kyseessä. Sen jälkeen puhelimia ei ole tarvinnut eritellä.aloitin joulukuussa HS:n teknologiatoimittajana, jouduin pohtimaan, mitä termejä eri laitteista pitäisi käyttää. Ovatko älypuhelimet jo niin yleisiä, että niitä ei tarvitse sanoa älypuhelimiksi?En enää ota digikuvia vaan kuvia. Aina välillä avaan pahvilaatikon ja katselen sinne arkistoituja paperikuvia. Etuliite on siirtynyt siihen esineeseen, jota käytän harvemmin.Puhelu Kotimaisten kielten keskukseen varmistaa havainnon: kun vanhoja laitteita aletaan kutsua eri nimellä, se on merkki uuden tekniikan vakiintumisesta. Kaikki eivät hahmota asioita samassa tahdissa, joten jotkut lukevat Hesaria ja netti-Hesaria, toiset Hesaria ja paperi-Hesaria.Teknologia muokkaa kieltä. Mitä no­peammin teknologia kehittyy, sitä no­peammin pitäisi myös kielen kehittyä. Siitä seuraa sanahirviöitä, kuten esineiden internet (englanniksi Internet of Things) – termi, jota en haluaisi käyttää.Esineiden internet kuvaa sitä, että kodin laitteet ja koneet saa yhdistettyä nettiin. Pian laitteiden nettiyhteys on todennäköisesti pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Silloin termi muuttuu turhaksi. Lisäksi esineiden internet ­kuulostaa niin kummalliselta, että se vieraannuttaa koko teknologiasta.Ei ihme, että uudet keksinnöt epäilyttävät, jos ne esitellään kammottavilla anglismeilla.lohduttaa termiviidakossa samoilevaa. Jututtamani asiantuntijan mukaan ihmiset sopeutuvat uusiin termeihin yleensä joustavasti. Sanoja voi siis huoletta muokata järkevämmiksi.Ehkä uskallan vastedes kirjoittaa puhelimista, kun tarkoitan älypuhelimia.