Pääkirjoitus

Totuuden puhujaa ei rakasteta Unkarissa

Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó ilmoitti viime viikolla, että Unkari voi jäädyttää diplomaattiset suhteensa Hollannin kanssa. Syy on se, että Hollannin Unkarin-suurlähettiläs Gajus Scheltema käytti värikästä kieltä Unkarin tekemisistä.



Kauttaan Budapestissa lopetteleva Scheltema kertoi 168 Óra -lehden haastattelussa, että terroristien logiikassa on jotain samankaltaista kuin Unkarin hallituksen peruslähtökohdassa.



Terroristit ovat globalisaation häviäjiä, ja siksi he kääntyvät ääriajatteluun. Uskonnollinen kiihkoilu kasvattaa turvallisuudentunnetta. He luovat vihollisia samalla periaatteella kuin Unkarin hallitus, Scheltema kertoi.



Vertaus kyllä ontuu, mutta loppuosa haastattelusta osuu napakymppiin.



Unkarin hallitukselle kaikki on mustavalkoista: joko olet puolella tai olet vihollinen. Ihmiset totutetaan siihen, että jos he eivät ole valtaa pitävien puolella, heitä pidetään vihollisina. Hollannissa etsitään kompromisseja, Unkarissa pysytään vastakkainasettelussa, suurlähettiläs kertoi – hyvin totuudenmukaisesti. Schel­tema ihmetteli myös sitä, että Unkarin hallitus hyökkää unkarilaissyntyistä miljonääriä George Sorosia vastaan siksi, ­että hän käyttää valtavia summia demo­kratian ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen. Näistä toimistaan Soros ansaitsisi kunnioitusta, Scheltema tiivisti.



S uurlähettiläs ihmetteli lisäksi Unkarin hallituksen järjestämää ”Pysäytetään EU” -kampanjaa. Ei voi olla niin, että eräät maat ottavat vain EU-rahat vastaan mutta eivät tue ­yhteisöä mitenkään, hän sanoi.



Hän puuttui myös Unkarin hallituksen väitteeseen, jonka mukaan ei kuulu ­muille, miten Unkari EU-rahansa käyttää. ”Se ei ole sisäinen asia, miten Hollannin ­veronmaksajien rahaa käytetään.”



Sanonnan mukaan totuuden puhujaa ei rakasteta. Unkarin ulkoministeri muutti sanonnan lihaksi. ”Kenelläkään ei ole lupa sanoa mitään tällaista Unkaria vastaan”, Szijjártó vastasi.



EU:n ongelma Unkarin kanssa on ollut liian suuri diplomaattisuus. Maa rikkoo unionin tavoitteita populistisista ja sisäpoliittisista syistä. EU lyö kukkasella.