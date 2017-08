Pääkirjoitus

Myrsky etenee vaiheittain – vesimassat aiheuttavat usein suurempia vahinkoja kuin tuulet

Hirmumyrsky Harvey aiheuttaa vahinkoja Texasin rannikolla Yhdysvalloissa. Kuolleita on muutamia, ja tuhansia ihmisiä on pelastettu tulvien vuoksi.



Juuri tulvat ovat usein koituneet myrsky­uhrien kohtaloksi. Myrskyillä onkin monta vaihetta: voimakas tuuli, sateet sekä niitä seuraava poliittinen vaihe.



Vuonna 1998 hirmumyrsky Mitch surmasi Keski-Amerikassa ainakin 10 000 ihmistä. Tuulen laannuttua alkoivat sateet. Tulvat veivät mennessään tuhansia taloja. Kului toista viikkoa, ennen kuin tuhojen laajuuteen havahduttiin. Avustustyöt vaikeutuivat, kun osapuolet riitelivät.



Hurrikaani Katrina riehui Yhdysvalloissa New Orleansissa vuonna 2005. Suurimmat vahingot syntyivät jälkikäteen, kun kaupunkia suojanneet tulvavallit murtuivat. Suurin osa kaupunkia jäi veden alle. Uhreja oli yli 1 800. Viranomaisten tapaa hoitaa kriisiä arvosteltiin laajasti, ja presidentti Geor­ge W. Bushia syytettiin hitaasta reagoinnista. Nyt Texasin tulva-alueelle on julist­ettu hätätila ja ­Donald Trump aikoo näyttäytyä alueella.



Hirmumyrsky on hirmuinen monin ­tavoin. Tuhoja lisää se, että väestö pakkautuu jokivarsille ja rannikkokaistoille. Ilmastonmuutos lisää äärimmäisiä sääilmiöitä. Niihin varautuminen on tärkeää.