Talvisodan häntä näkyy Baltiassa

asuu ja liikkuu Baltiassa, talvisota häilyy usein taustalla.Monet virolaiset, latvialaiset ja liettualaiset mainitsevat sen jossain vaiheessa, onhan kyse myös heidän historiastaan. Suomi ei syksyllä 1939 suostunut Neuvostoliiton vaatimuksiin, minkä seurauksena Neuvostoliitto hyökkäsi marraskuussa 1939. Viro, Latvia ja Liettua suostuivat, sotaa ei tullut, mutta Neuvostoliitto miehitti ne kesällä 1940.Tänä vuonna talvisodan häntä on näkynyt alueella toisellakin tavalla. Norjalaisia ja tanskalaisia lentäjiä on ollut vuorollaan jo pitkään valvomassa Baltian ilmatilaa, mutta nyt Naton Baltiaan sijoittamien joukkojen osana Viroon on tullut tanskalaisia ja Liettuaan norjalaisia sotilaita pysyvämmin.Kun syksystä 1939 alkanut kehitys ja vuoteen 1991 jatkunut neuvostomiehitys olivat pääsyy Viron, Latvian ja Liettuan haluun liittyä sotilasliitto Natoon, talvi­sodasta alkanut kehitys oli Norjalle ja Tanskalle syy liittyä heti vuonna 1949.on kirjoittanut erityisesti ruotsalainen professori ja diplomaatti Krister Wahlbäck klassikkokirjassaan Jättens andedräkt vuonna 2011.Kirjan aiheena on Suomi Ruotsin politiikassa vuosina 1809–2009 eli aikana, jolloin Suomi on ollut Ruotsista erillään.Tämä Suomen ja Ruotsin historiasta kiinnostuneiden perusteos näyttää muuten vihdoin saattavan ilmestyä myös suomeksi. Suomalainen kustantaja on löytynyt, ja Ruotsin entisen pääministerin Carl Bildtin johdolla kootaan kääntämiseen tarvittavia rahoja.piirtämä kaari on selkeä.Talvisodan aikana Britannia alkoi pohtia ”apuoperaatiota” Suomen tueksi. Se olisi samalla pysäyttänyt Ruotsin rautamalmikaupan Saksaan, mikä hermostutti Berliinin. Niinpä talvisodan apuoperaatiopuheet aloittivat kehityksen, jonka seurauksena Saksa hyökkäsi huhtikuussa 1940 Norjaan ja Tanskaan.Tanska ja Norja olisivat pysytelleet mielellään neutraaleina. Miehityksen jälkeen liittoutumattomuus ei enää kiinnostanut tanskalaisia ja norjalaisia, kuten ei myöhemmin virolaisia, latvialaisia eikä liettualaisiakaan.”Stalin sai siis maksaa kovan hinnan Viipurista ja Karjalasta”, Wahlbäck kirjoittaa.Nyt kun Nato-joukot ovat asettuneet Baltiaan – mukana norjalaiset ja tanskalaiset –, voi sanoa samaa. Vladimir Putin maksaa Krimistä ja Itä-Ukrainan sodasta.Kremlissä asiaa ei nähdä niin. Siellä itsekritiikille ei ole ollut koskaan tilaa.