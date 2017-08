Pääkirjoitus

oli suomalainen, joka matkusti edullisen alkoholin perässä ryyppäämään Neuvostoliittoon, usein Tallinnaan. Paljon on muuttunut 1980-luvun alun lapsuuteni laivamatkoista, joilla piti kiivetä Georg Ots -aluksen ylimpään kerrokseen siksi, etteivät juopuneimmat päässeet portaita ylös.Nykyään votkaturistia ei aina edes havaitse tuhansien matkustajien joukosta. Alkoholi kuitenkin mää­ritteli niin monta vuosikymmentä Viron-matkailua, että se vääristää yhä mielikuvaa. Votkaturistin varjo on pitkä.alkoholiveron korotus Virossa on saanut paljon huomiota Suomenlahden rannoilla. Jotkut uumoilevat, että nyt hintaraja tulisi vastaan. Viron-matkaajat siirtyisivät uusien korotusten seurauksena suoraan Latviaan edullisemman alkoholin perässä, kunhan laivat vain aloittaisivat liikennöinnin Helsingistä suoraan Riikaan.Tallink järjesti kesällä suositun risteilyn Helsingistä Riikaan. Toimitusjohtaja Janek Stalmeister sanoi kuitenkin elokuussa (HS 12.8.), ettei säännöllistä yhteyttä avata näillä näkymin. Matkustajia ei olisi tarpeeksi. Vaikka enemmistö suoma­laisista – Kaupan liiton mukaan yli 70 prosenttia matkustajista – ostaa Virosta alkoholia, alkoholin merkitys Viron-matkailussa on silmin­nähden vähentynyt.Laivalla saa jonottaa maihin­nousua suomalaisten perheiden, espanjalaisten reppumatkalaisten, kiinalaisten ryhmien sekä virolaisten työmiesten vaitonaisessa seu­rassa.alkoholi olisi liikkeellepaneva voima, matkustusennätyksiä ei lyötäisi joka vuosi. Suomalaisten Viron-matkat ohittivat Suomen tilastokeskuksen mukaan Ruotsin-matkojen määrän jo 20 vuotta sitten viisumivapauden vuoksi. Olutpullo Virossa maksoi vuonna 2005 alle puolet nykyisestä. Hintojen nousu oli jatkunut pitkään ennen sitä ja jatkuu yhä.Kymmenen vuotta sitten Viron kuluttajahinnat olivat noin 64 prosenttia EU:n keskimääräisestä, viime vuonna enää 88 prosenttia. Samaan aikaan matkojen määrä Helsingin ja Tallinnan välillä kasvoi noin kolmella miljoonalla.Tänä kesänä Helsingin satama ennakoi nousua maailman vilkkaimmin liikennöidyksi matkustajasatamaksi Tallinnan-liikenteen kasvun vuoksi.Viron terveys- ja työministeri Jevgeni Ossinovski voi siis jatkaa alkoholiveron korotuspolitiikkaa terveyden nimissä, mutta suomalaisia hän tuskin pysäyttää. Ainakin veronkorotukset kartuttavat Viron valtion kassaa, josta maksetaan pienituloisten veronkevennyksiä ja lapsiperheiden tukia.Raatihuoneentorin historiallisissa puitteissa monelle turistille näyttää maistuvan jopa kahdeksan euron hanaolut.Matkailun muutos näkyy jo siinä, mitä uutta suomen kielellä tarjotaan vanhankaupungin ikkunoissa. Ei näyteikkunoissa houkutella puoli-ilmaisilla juomilla ja vähäpukeisilla naisilla, kuten vielä muutama vuosi sitten. Nyt myynnissä on terveyttä. Tänä vuonna vanhankaupungin bilealueella avattiin terveyskauppa, joka mainostaa suomeksi vitamiini- ja kivennäisainemittauksia.Hammaslääkäri on suomalaisen Tallinnan-matkan syy silloin, kun implanttien laitto on aloitettu Tallinnassa. Ennen paluulaivan lähtöä hammaslääkäriasiakkaalla on puoli tuntia ylimääräistä aikaa. Hän ehtii juuri piipahtaa sataman alkoholi­liikkeessä.Sama koskee niitä, joilla on Virossa vakikampaaja, -ravintola, seurustelukumppani, lapsen jalkapallo­turnaus, ystävyyskuoro, opiskelupaikka, kiinteistö tai vuosittainen koiranäyttely. Alkoholi ostetaan paluumatkalle kotiin kaiken muun ohessa.verkostoja Virossa kuvaa se, että 300 000 suomalaista majoittuu vuosittain loma-asunnossaan, tuttujen luona tai muussa maksuttomassa majoituksessa.Kerran historiassa suomalaisten Viron-matkailu romahti alkoholin vaikutuksesta. Silloin syynä oli muutos Suomen alkoholipolitiikassa. Kun Suomi kumosi kieltolain vuonna 1932, seuraavana vuonna suomalaisten Viron-mat­kailu väheni 14 658 matkailijasta 5 587:ään.