Pääkirjoitus

Suomella oli realistiset tavoitteet Niinistön ja Trumpin tapaamisessa

Yhdysvaltojen ja Suomen presidenteillä oli hyvin erilaiset prioriteetit kahdenkeskisessä tapaamisessa Washingtonissa maanantai-iltana Suomen aikaa.



Suomelle oli tärkeää, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö pystyi vahvistamaan Suomen turvallisuuspoliittisia ja taloudellisia etuja tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen merkitys Suomelle on suuri mutta maan linjasta on ainutlaatuisen paljon epävarmuutta.



Isännällä Donald Trumpilla on vuorostaan vakava näytön paikka reagoinnissa katastrofaalisiin tulviin, jotka hirmumyrsky Harvey on jättänyt jälkeensä Texasissa.



Yhdysvalloissa muistetaan hyvin, miten George W. Bushin suosio presidenttinä sukelsi lopullisesti, kun hän ei osannut reagoida vakuuttavasti hirmumyrsky Katrinan ­aiheuttamiin tuhoihin New Orleansissa elokuussa 2005. Trumpille on nyt kyse hänen avaintukijoidensa kannatuksesta.



Trumpiin Yhdysvalloissa kohdistuvat kotimaiset paineet huomioon ottaen Niinistön käynti Valkoisessa talossa oli Suomen kannalta selvästi onnistunut.



Arviossa ei ole syytä painottaa Suomessa virinneitä ennakko-odotuksia mahdollisten suurvaltahuippukokousten järjestämisestä tai Suomen mahdollista välittäjän roolia Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteissa. Kummallekaan hankkeelle ei ollut perusteita, ja Niinistö osasi tiedotustilaisuudessa myös torjua ehdotukset välittäjän roolista.



Tapaaminen oli menestys, kun sille asetetaan näissä oloissa realistiset odotukset – jotka ovat hyvin maltillisia. Tapaamisen jälkeenkään ei saatu yksiselitteistä vastausta siihen, miksi Niinistön vierailu järjestyi juuri nyt.



A setelman kaksijakoisuus oli havait­tavissa presidenttien yhteisessä tiedotus­tilaisuudessa.



Omissa alkukommenteissaan Trump keskittyi kotimaiseen luonnonkatastrofiin, ja niin olisi tehnyt vastaavassa tilanteessa melkein minkä maan presidentti tahansa.



Yhdysvaltalaisten toimittajien keskittyminen voittopuolisesti Trumpin sisäpolitiikan merkillisiin kiistoihin oli odotettua. Kun Trump tulee mikrofonien eteen, hänen vieressään on usein jonkin muun maan johtaja.



Vierailun julkisessa osassa Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet saivat kuitenkin vahvistusta molemmilta presidenteiltä. Se helpottaa jatkoyhteyksiä korkealla tasolla. Trumpin vakuutus siitä, että Yhdysvallat auttaa Suomea tarvittaessa, ei ole merkityksetön, vaikka sen tarkempi merkitys on epäselvä.



T rumpin kansainvälisen toiminnan suuri arvoitus, eli hänen linjansa suhteissa Venäjään, ei selkiintynyt tiedotustilaisuudessa.



Kysymykseen Venäjästä mahdollisena turvallisuusuhkana Trump vastasi pitävänsä useita maita turvallisuusuhkina. Tekniikka oli hieman samaa kuin Virginian rasistimellakoiden jälkeen, kun Trump syytti väkivallasta molempia osapuolia.



Trumpille sana turvallisuusuhka tarkoittaa terrorismia eikä Venäjää, ja hän kiitti Suomea osallistumisesta kansainvälisiin operaatioihin Afganistanissa ja Irakissa



Venäjän ohella Trumpille tuotti selviä vaikeuksia puhua Natosta. Sen sijaan hän viittasi varapresidentti Mike Pencen äskettäiseen vierailuun Baltian maissa.



Suomenkin pitää ilmeisesti tottua siihen, että monenkeskisistä aiheista puhutaan Yhdysvaltojen muiden edustajien kanssa. Trumpin kanssa keskitytään kehumiseen ja kahdenkeskisiin suhteisiin, paitsi kun kyse on terrorismin vastaisista operaatioista