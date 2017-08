Pääkirjoitus

Budjettineuvotteluista on tulossa tylsänpuoleiset

Hallitus aloittaa tänään keskiviikkona kaksipäiväiset neuvottelunsa ensi vuoden budjettiesityksestä. Neuvottelut käydään pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa.



Neuvottelujen alla julkisuudessa on käsitelty eniten pääministeripuolue keskustan ja valtiovarainministeripuolue kokoomuksen kinaa suhteellisen hyvätuloisten verotuksesta.



Julkisuudessa kiista on kiteytynyt seuraavasti: Kokoomus haluaisi korottaa hyvätuloisilta perittävän niin sanotun solidaarisuusveron tulorajaa. Hallituskauden alussa sitä pudotettiin. Silloin pudotuksen piti koskea vain viime ja tätä vuotta. Keskusta ja siniset haluaisivat kuitenkin pitää alarajan ennallaan.



Kokoomus on kinan myötä tahtomattaan leimautunut hyvätuloisten etujen ajajaksi. Eduskuntaryhmän kesäkokouksessa kokoomuslaiset sanoivat, etteivät he suostu ottamaan leimaa.



Vaikea leimaa on välttääkään. Kokoomus näyttää jäävän tappiolle sekä hallituksessa että koko eduskunnassa. Suurin oppositiopuolue Sdp on sinisten ja keskustan kannalla: jos verotuksessa on keventämisvaraa, sitä pitäisi käyttää pieni- ja keskituloisten verotuksen keventä­miseen.



Ensi vuoden verotukseen tehdään kyllä joitain pikku virityksiä. Kokoomus saattaa saada pienen osan solidaarisuusverosta pois.



M uihin mahdollisiin veron­kevennyselementteihin kuuluu palkkataulukoiden inflaatiotarkistus. Inflaatio eli ostovoiman heikkeneminen on viime vuoden ­aikana ollut lähellä nollaa, ja kohtalainen inflaatiotarkistus tarkoittaisi verotuksen tosiasiallista kevenemistä. Taulukkorajoihin tehtävä tarkistus keventäisi yhtä lailla niin pieni- kuin suurituloistenkin veroja.



Työtulovähennyksellä voitaisiin puolestaan keventää erityisesti pienituloisten verotusta.



Sen, mikä tuloverotuksessa menetetään, hallitus aikoo periä takaisin välillisillä veroilla. Luvassa on kiristys ainakin alkoholiveroon. Hinnankorotusten ei pelätä lisäävän matkustajatuontia, koska myös Viro on kiristänyt alkoholivero­tustaan.