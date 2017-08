Pääkirjoitus

Poliisiylijohtaja Kolehmainen Vieraskynä-palstalla: Tiedustelulait eivät yksin riitä uhkien torjuntaan

Turun valitettavat tapahtumat ovat kiihdyttäneet keskustelua tiedustelulainsäädännön tarpeesta ja nostaneet muun ohella esiin kysymyksen siitä, olisiko joukkopuukotus voitu estää valmisteilla olevilla säännöksillä. Tähän on mahdotonta vastata erityisesti esitutkinnan ollessa kesken. Teko joka tapauksessa pysäytettiin kolmen minuutin kuluttua ­ilmoituksesta. Tilanne olisi voinut päättyä myös toisin, sillä poliisin keskimääräinen toimintavalmius­aika kiireellisissä hälytystehtävissä on noin kymmenen minuuttia.



Riippumatta siitä, olisiko veriteot voitu estää uusilla tiedonhankintakeinoilla, uusille toimivaltuuksille on selvää tilausta. Viranomaisten työkalupakkiin lisättäisiin valmiuksia, joilla kurottaisiin umpeen muuhun Eurooppaan verrattuna puutteellista tiedustelukykyä.



Tiedustelulait ovat tarpeen, koska turvallisuusympäristömme on muuttunut rajusti. Muutos on ollut nopea ja pysyvä. Vakavimpia turvallisuusuhkia ovat uusimuotoinen terrorismi, laajat kouluampumisten kaltaiset väkivallanteot sekä niin ­sanotut hybridiuhat.



Näihin uhkiin vastaaminen vaatii useiden eri viranomaisten toimia, eikä uhkia voida entiseen tapaan erotella sisäisen ja ulkoisen turval­lisuuden lokeroihin. Uhat ovat myös monin tavoin yhteydessä toisiinsa. Nopea tiedonvälitys, kybermaailma sekä reagoimiskyky luovat kehyksen kokonaisuudelle.



Julkisuudessa on ollut epätark­koja tietoja siitä, mille viranomaisille tiedustelu­kyvykkyyttä luodaan. Väärien mielikuvien välttämiseksi on tärkeää korostaa, että toimivaltuuksia ollaan perustamassa sotilastiedustelulle ja siviilipuolella muusta poliisista hallinnollisesti irtautuneelle suojelupoliisille – ei muulle poliisille. Samalla suojelupoliisilta esitetään poistettavaksi viimeisiäkin esitutkintatoimivaltuuksia, jolloin se on kehittymässä yhä selvemmin kohti tiedustelupalvelua.



Koska poliisille ei ole tulossa uusia tiedusteluvaltuuksia, tiedustelupalvelujen ja poliisin yhteistyö- ja ­tiedonvaihtomahdollisuudet on turvattava. Toiminnan kohteet ovat paljolti samoja, ja kansallisen turvallisuuden takaaminen on yhteispeliä. Tiedon itsellä pitämisen ­sijaan tarvitaan yhteinen näkymä – kaikkien turvallisuusviranomaisten osaamista on hyödynnettävä.



Tietoa on jo valtavasti. Se ei kuitenkaan riitä, sillä tietoa on myös pystyttävä välittämään ja analysoimaan. Kyky yhdistellä on tärkeintä. Kyse ei ole vain salaisen tiedonhankinnan tuottaman tiedon analysoimisesta vaan kaiken saatavilla olevan tietomassan hyödyntämisestä. Tähän kuuluvat myös poliisin rikostiedustelutiedot ja julkiset lähteet.



Suomen turvallisuutta ja yhteiskunnan varautumista on kehitettävä kokonaisuutena yhdistämällä toimivalla tavalla voimassa oleva rikostorjuntasäännöstö ehdotettuihin siviili- ja sotilastiedustelulakeihin.



Jos tätä ei tehdä, eteen tulevat väistämättä vastuukysymykset: kuka kantaa vastuun, jos tiedustelu­viranomainen ei lain esteen tai harkintaoikeutensa takia luovuta jälkeenpäin keskeiseksi katsottua tietoa poliisille eikä poliisin valmiuksia tiedon jalostajana hyödynnetä?



Lopulta kyse on myös resursseista. Tiedonhankinnan ja analyysin toimivaltuudet eivät riitä. On oltava ­tekeviä ja kykeneviä käsiä. Lopputuote on tietenkin itse operatiivinen toiminta. Poliisipartio on se, joka lopulta toimii, jos tilanne osuu kohdalle. Turussa tämä konkretisoitui.



Samalla kansalaisilla on täysi ­oikeus tietää, millä keinoilla ja resursseilla heidän turvallisuuttaan pyritään ylläpitämään. Poliisi on jo pitkään varautunut uusiin uhkiin. Se pyrkii optimoidusti sopeuttamaan toimintansa ympäristöön. Niukkojen resurssien aikana priorisointi on aina pois jostain muualta. Se ei kuitenkaan saa vaikuttaa turvallisuus­tilanteeseen. Tämä on tasapainoilua – osin aikaa vastaan.



Suomi tarvitsee valmisteilla olevat sotilas- ja siviilitiedustelulait. Niiden pääasiallinen painopiste on kenties muualla, mutta yksittäistapauksissa niillä voi ­olla suurikin merkitys terroritekojen estämisessä.



Poliisin kannalta oleellista on saada tiedustelupalveluilta tarvittavat tiedot uhkien torjumiseksi matalalla kynnyksellä. Tämä edistää kansallista kokonaisturvallisuutta. Yksittäisiin lakeihin ei silti ole syytä ­ladata perusteettomia odotuksia. Tolkkua on nähdä ne vain yhtenä osana vakavien uhkien torjuntaa.



Seppo Kolehmainen



Kirjoittaja on poliisiylijohtaja.