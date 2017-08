Pääkirjoitus

Macronin kuherruskuukausi loppui Ranskassa, kun Le Pen oli torjuttu ja alkoi arki

Ranskaan valittiin keväällä uusi presidentti, Euroopassa moni huokaisi syvään helpotuksesta. Taas uusi takaisku populismille, ­äärioikeistolle ja EU-vastaisuudelle.Emmanuel Macronin valinnan jälkeen muut Euroopan johtajat ovat yrittäneet pitää häntä kuin kukkaa kämmenellä: kun Macron vaatii jotain, muualla nyökytellään. Hänelle kannattaa antaa jotain, jotta integraation ja globalisaation soihtu ei sammuisi.Ranskassa tällaista suopeutta hänelle ei suoda. Macronin kannatus luisuu jyrkässä kulmassa alaspäin. Tuoreimman,Le Journal du Dimanchen sunnuntaina julkaiseman tiedustelun mukaan 57 prosenttia ranskalaisista on jo tyytymätön uuteen presidenttiinsä. Osuus on ollut kasvussa kesän aikana.Yksi selitys suosiokadolle on huono lähtökohta. Macron nousi, kun muut presidenttiehdokkaat kompastelivat. Maltillisen oikeiston ehdokas François Fillon jäi kiinni vaalien alla taloudellisista sotkuista, eivätkä sosialistit löytäneet yhtään sellaista ehdo­kasta, joka olisi kelvannut edes omalle väelle. Vasemmistoa jakoi lisäksi sosialistien ­vasemmalta puolelta melkoisen populistisin teemoin noussut Jean-Luc Mélenchon.Ensimmäisellä kierroksella Macronia äänesti 8,6 miljoonaa äänioikeutettua. Suomalaisen silmään tämä näyttää paljolta, mutta 47,5 miljoonan äänioikeutetun Ranskassa se ei ole paljon. Äänestämättä jättäneitä oli paljon enemmän kuin Macronia tukeneita.oinen kierros oli vaivaton. Annetuista äänistä kaksi kolmasosaa meni Mac­ronille. Vastassa ollut äärioikeiston Marine Le Pen oli helppo pala – mutta vain hänen itsensä vuoksi. Macronilla oli kovin vähän tekemistä toisen kierroksen voittonsa kanssa, sillä ne 12 miljoonaa lisä-ääntä, jotka hän sai ensimmäisen kierroksen jälkeen, tulivat oman ehdokkaansa menettäneiltä. Macronia äänestettiin vain olosuhteiden pakosta: Le Pen oli pudotettava. Yksi kolmesta ranskalaisesta ei ­halunnut kumpaakaan ehdokasta johtajaksi.Mikä laulaen tulee, se viheltäen menee. Vaalien toisella kierroksella Macronin taakse Le Penin ­paineessa tulleet ovat siirtyneet katsomoon buuaamaan. Macronin tuki sulaa kohti sitä kannatusta, ­joka hänellä alun perin oli.utta yllättävän paljon virheitäkin presidentti Macron on tehnyt alkutaipaleella. Jos aikoo muuttaa vanhan poliittisen kulttuurin, vanha poliittinen kulttuuri ei saisi vilahdella missään. Uudesta hallituksesta putoili heti alussa ministereitä taloudellisten sotkujen vuoksi. Eikä ­sekään ole näyttänyt hyvältä, että Macron rakensi aurinkokuninkaallisia lavasteitaan tapaamisilleen ja esiintymisilleen samaan aikaan, kun hän vaati säästöjä.Tärkeimmissä linjauksissaan Macron on kuitenkin oikeassa. Hänen ehdottamansa säästöt ja uudistukset Ranskan talouteen ja työmarkkinoille ovat tarpeellisia. Hänen näkemyksensä EU:n kehittämisestä ovat pääosin kannatettavia.Nyt alenevan kannatuksen aikana Macron joutuu viemään läpi uudistuksia, jotka ovat tarpeellisia ja kivuliaita – eli sellaisia, jotka poliittiset vastustajat kääntävät omaksi kannatuksekseen. Edeltäjä, viisivuotiskautensa tuhrinut François Hollande haistoi jo veren ja kertoi, ettei uudistuksia tarvita.Eikä Macronin luisussa kyse ole vain Ranskasta. ”Teen viiden vuoden aikana kaikkeni, jotta kenelläkään ei olisi syytä enää äänestää äärilaitoja”, Macron lupasi voittonsa jälkeen. Jos se ei riitä, äärilaidat voivat ottaa revanssin seuraavissa vaaleissa.Jos kannatus alenee ja lupaus pitäisi lunastaa, kiusaus luopua uudistuksista kasvaa. Sekään ei olisi oikea päätös.