Pääkirjoitus

Ylimmän syyttäjän ja ylimmän poliisijohdon tapauksissa on kyse uskottavuudesta

Oikeusministeriö

MAINOS (JUTTU JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

ilmoitti keskiviikkona pidättävänsä toistaiseksi virasta valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen, jonka rikosepäilyt ovat syyteharkinnassa.Samana päivänä Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto puolestaan kertoi, että entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa ja kahta muuta poliisijohtoon kuuluvaa epäillään poliisin tietolähdetoimintaan liittyvistä rikoksista.Uutisia voi katsoa kahdesta kulmasta.Valtakunnansyyttäjällä on mahdollisesti edessä oikeusprosessi, mutta tapauksessa on kyse myös hänen arvostelu­kyvystään. Hän on ollut ohjaamassa syyttäjien koulutusta veljensä yritykseen.Poliisijohdon epäilyt puolestaan ovat yksi haara niin sanotussa Aarnio-vyyhdissä. Se on hämmentänyt suomalaisia ja herättänyt kysymyksiä poliisin toimintatavoista ja sisäisestä valvonnasta.Toinen kulma on valoisampi. Suomi on maita, joissa näitä asioihin tartutaan – jos ei muuten niin julkisen paineen takia. Jos vääryyksiä on tapahtunut, niihin puututaan ja niistä opitaan, mikä ehkäisee uusien ongelmien syntyä.Syyttäjälaitoksen ja poliisin uskottavuuden kannalta on olennaista, että suuren yleisön silmissä jälkimmäinen tulkinta saa riittävästi perusteita.