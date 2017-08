Pääkirjoitus

”Luen mieluummin virkamiesten raportteja kuin päivystävien dosenttien sepustuksia” – Miksi poliitikot tölvivät

etsii totuutta, poliitikko valtaa. Tähän perustuu heidän välisensä ristiriita.Jotain tällaista ajattelin sanoa keskiviikkoiltana Tietokirja.fi -tapahtumassa, johon minut oli kut­suttu puhumaan tieteen ja politiikan suhteesta. Paneelin otsikko oli: Mik­si poliitikot tölvivät asiantuntijoita?Poliitikot tölvivät asiantuntijoita, koska näiden kahden ryhmän käsitys todellisuudesta on erilainen.Tutkimus pyrkii objektiivisuuteen ja luottaa vertaisarviointiin. Politiikka on eturistiriitojen yhteensovittamista ja omien äänestäjien etujen ajamista.Vastakkain ovat totuudellisuusharkinta ja tarkoituksenmukaisuus.on nykyisin tarjolla enemmän kuin koskaan. Asiantuntijuudesta on ylitarjontaa, ja siihen suhtaudutaan mediassa toisin kuin ennen. Kokemusasiantuntijan näkemystä pidetään usein yhtä arvokkaana kuin akateemisen tutkijan. Arkikokemus ja yksittäisen ihmisen mielipide on yhtä merkityksellinen kuin tieteellinen tutkimus.”Sinun mielipiteesi ei voi olla väärä, sillä sehän on oma mielipiteesi”, Timo Soini (sin) on sanonut.Poliitikot tölvivät asiantuntijoita, koska asiantuntijoiden asema on heikentynyt.”Luen mieluummin virkamiesten raportteja kuin päivystävien dosenttien sepustuksia”, Alexander Stubb (kok) sanoi syksyllä 2015. Hän toimi silloin valtiovarainministerinä.Stubbin kommentti oli ylimielinen ja typerä. Mutta se oli realistinen.Ministeri ei ehdi millään perehtyä uusimpaan tutkimukseen. Siksi virkamiesten ja erilaisten työryhmien tehtävänä on tehdä synteesi ja kertoa, mitä poliitikkojen kannattaisi tutkimuksen valossa tehdä.Valitettavasti poliitikot eivät tunnu aina perehtyvän virkamies­­raporttei­hinkaan. Esimerkkinä vaikka yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportti viime keväältä: hallituksen ministerit ampuivat raportin alas jo ennen sen julkaisua.ja tieteen suhteessa on tapahtunut valtava muutos. Suomen itsenäisyyden alkuvuosina suhde oli symbioottinen. Vuosien 1917–1944 pääministereistä puolet oli yliopiston professoreita.Sotien jälkeen pääministerinä on ollut vain yksi professori, V. J. Sukselainen. Myöskään ministereinä professoreita ei ole enää nähty. Viimeisin oli vuosina 1983–1987 kulttuuriministerinä toiminut teo­logi Gustav Björkstrand (r).Yliopiston ja poliittisen vallan symbioosi purkautui viimeistään 1970-luvulla, kun yliopistojen rahoitusautonomia kasvoi. Tutkijoiden kriittisyys kasvoi ja yhteydet hallintoon ohenivat. Käytännönläheisestä empiirisestä tutkimuksesta siirryttiin teoreettisiin sfääreihin.Viime vuosina poliitikot ovat halunneet kääntää suuntaa. Tutkimuksen yhteiskuntapoliittinen ohjaus onkin lisääntynyt. Politiikka­relevanttia tutkimusta yritetään lisätä yliopistojen profilaatio- ja lippulaivarahoituksen sekä strategisen tutkimuksen rahoituksen avulla.Poliitikkojen mukaan yhteiskunnan pitäisi saada tutkimuksesta enemmän kaupallista hyötyä ja käytännön sovelluksia. Perustutkimukseen pitäisi asettaa laatuvaatimuksia.Juha Sipilän (kesk) hallituksen ohjelman tavoitteena on ”vahvistaa tietoon perustuvaa päätöksen­tekoa”. Sitä ei kukaan vastusta.Käytännössä tietopohjainen päätöksenteko on kuitenkin hankalaa – johtuen juuri tieteen ja politiikan eriparisuudesta.”Älkää kertoko minulle faktoja, vaan kertokaa mitä ne tarkoittavat”, Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Henry Kissinger sanoi aikoinaan avustajilleen. Politiikassa ei ole kyse ainoastaan tiedosta vaan myös ymmärryksestä ja tulkinnasta.Tietopohjaisen päätöksenteon keskeinen ajatus on, että kun uutta tietoa tulee, niin päättäjät muuttavat kantojaan. Tätä ei vain kovin usein näe. Juha Si­pilä perui ­hal­lituksen aikeet sunnuntai- ja ilta­lisien leikkauksista kuultuaan kätilöiden haastattelun televisiosta. Saman tiedon leikkausten tulovaikutuksista pää­ministeri olisi saanut koska vain aiemmin kysymällä asiantuntijoilta.meribiologian professori Erik Bonsdorff valittiin alkuvuodesta vuoden professoriksi. Haastattelussa (HS 14.1.) hän tiivisti hyvin tieteen roolin: ”Minusta on itsestään selvää, että Suomen professorit osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun, ei vain silloin, kun pyydetään vaan nimenomaan silloin, kun ei pyydetä.”Vaikka poliitikot miten tölvisivät.