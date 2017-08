Pääkirjoitus

Menikö korrekti puhetapa jo överiksi – eikö enää ole soveliasta kehua?

En ollut

MAINOS (JUTTU JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

nähnyt naista moneen kuukauteen. Silläkin kertaa näin hänet vain kaukaa. Hän näytti hehkuvalta.Muutaman päivän päästä törmäsin häneen uudelleen. Naisella oli punaiset posket, raikas olemus ja kaunis kotelomekko. En ehtinyt edes tervehtiä, kun suustani jo ryöpsähti: ”vitsit sä näytät ihanalta”. Nainen häkeltyi silminnähden, katsoi minua oudoksuen ja kiitti.Olen viime aikoina joutunut useamman kerran tilanteeseen, jossa olen toisen ulkonäön kehumisen jälkeen tuntenut tehneeni jotain sopimatonta. Onko ajasta tullut yleisen korrektiuden nimissä niin tiedostavaa, ettei toista sovi enää kommentoida edes hyvällä?Tietysti on monta tökeröä tapaa antaa kehuja. Ehdoton no-go-zone on elopaino. Siitä ei oikeastaan koskaan kannata sanoa mitään. Paino on herkkä teema, eikä useinkaan voi olla varma, mikä pienentyneen olemuksen taustalla on. Jos on vaikka sairautta, avioero tai burn out. Mitä hoikistuneelle sitten pitäisi sanoa? Ei ehkä mitään. Ehkä voi kehua yleisolemusta. Näytätpä freesiltä.Body shaming on uudehko termi, jolla tarkoitetaan toisen kehon mollaamista. Käytännössä se on sitä, että haukutaan vaikkapa läskiksi – itseä tai muita. Tai oletetaan, että jos keho mielletään vääränlaiseksi, on muutenkin epäonnistunut. Tiedostava vastakohta tälle on kehopositiivisuus. Se on sitä, että hyväksytään oma ja muiden keho sellaisina kuin ne ovat.Itse en juurikaan kommentoi biologisia suureita. Keskityn tyyliin. Mekkoihin, kynsilakkoihin, ruutupaitoihin, lenkkareihin… Mutta voiko siinäkin tunaroida? Oli kysyttävä tuttavapiiriltä.Kyllä on sellainen mahdollinen trendin alku meneillään, että ulkonäöstä kehuminen ei ole hyvä juttu, muotoili yksi. Toinen herkkävaistoinen kehujanainen komppasi. Hän oli selvästi vähentänyt kehumista, miehiin hän ei kohdistanut sitä enää juuri lainkaan. ”Jos voi olla pienikin vaara, että tulkitaan väärin.”Itsestäni tuntuu kuin ottaisin kehumalla enemmän kantaa kuin ennen. En vain tiedä mihin. Nuoruutta, laihuutta ja symmetriaa korostavaan kauneusihanteeseenko?Argh, parkaisi joku. Onko meillä Suomessa todellakin sellainen ongelma kuin kehuista pahastuvat ihmiset? Onneksi osa ystävistäni ei tunnistanut ilmiötä lainkaan. Siksi aion jatkossakin kapinoida tappiin viritettyä korrektiutta vastaan. Kun pomo sanoo ”mageet kengät”, vastaan jatkossakin ”hieno paita”.