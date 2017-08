Pääkirjoitus

Talouskasvu auttaa hallitusta loppuajan, mutta osa töistä jää seuraavan hallituksen tehtäväksi

Hallituksen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

H

B

ensi vuoden budjettia esitellessään ministeriryhmien johtajat olivat pitkästä aikaa suhteellisen optimistisella mielellä. Talouskasvun ansiosta hallituksen on ehkä jopa mahdollista saavuttaa tälle vaalikaudelle asettamansa tavoitteet.Hallituksen keskeisistä talouspoliittisista tavoitteista kaksi on jo pääministeri Juha Sipilän (kesk) mukaan saavutettu. Julkis­yhteisöjen velan suhde bruttokansantuotteeseen on saatu taitetuksi, eikä kokonaisveroaste nouse vaalikauden aikana.Kaksi muuta tavoitetta vaativat vielä urakointia: työllisyys­aste ei nykyarvioiden mukaan nouse 72 prosenttiin vaalikauden lopussa. Tuo 72 prosentin tavoite voi ­kuulostaa vaativalta, kun työllisyysaste on nyt noin 70 prosenttia. Pohjoismaisittain tavoite on kuitenkin vaatimaton, sillä naapurimaissa työllisyysaste on 75 prosentin luokkaa ja ylikin.Velaksi elämisen pitäisi hallituksen tavoitteissa loppua vuonna 2021 – viimeistään silloin verotulojen pitäisi kattaa julkiset menot. Nyt tavoitteen saavuttaminen on ­kiikun kaakun, ja lopputulos nähdään vasta seuraavan hallituksen aikana.Viides keskeinen tavoite jää perinnöksi seuraaville hallituksille. Kestävyysvaje pitäisi saada kuriin. Ennuste näyttää huonolta hallituksen toimista riippumatta. Suomessa syntyvyys on niin vähäistä, etteivät tulevat työssä olevat sukupolvet ­kykene selviytymään kaikista ikärakenteen muutoksesta johtuvista menoista. Laskelmien mukaan hallitus on kyllä onnistunut neljän miljardin ­euron säästötavoitteessaan.allituksessa – ja etenkin julkisuudessa – kuplinut verokiista hoidettiin niin, että ­verotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa. Jopa Veronmaksajat ilakoi, että ­tulo­verotus ei ensi vuonna käytännössä kiristy ­tämän­vuotisesta. Nyt tehdyillä päätöksillä hallitus katsoo korvanneensa kilpailu­kyky­sopimuksen vaikutukset palkansaajille kokonaan. Suhteellisen hyvätuloisilta ­perit­tä­vän solidaarisuusveron tulorajaa ei muuteta.Hallitus sai budjettiesityksensä valmiiksi lähes ennätysajassa. Hallituksen budjettineuvottelut ovat lyhentyneet merkittävästi sitten 1990-luvun alun lamavuosien. Silloin oli normaalia, että budjetista neuvoteltiin koko viikko ja valtiovarainministeriön virkamiehet valvoivat yöt läpeensä.Silloin valtiontalouden kriisi oli paljon akuutimpi ja vakavampi kuin nyt. Kansain­väliset luottoluokittajat ja lainanantajat piti laman keskellä saada vakuuttuneiksi, että Suomi selviää taas jaloilleen.udjettineuvottelujen tiivistyminen johtuu lähinnä budjettiprosessin paino­pisteen muuttumisesta. Varsinaisiin neuvotteluihin jää enää vain vähän riitakohtia. Varsinaiset suuret linjaukset tehdään jo kevään kehysneuvotteluissa, joissa määritellään jonkinlainen yläraja paitsi seuraavan vuoden myös tulevien vuosien menoille. Niissä rajoissa ainakin valtiovarainministeriö myös yrittää pysyä. Sektoriministeriöillä on sitten – ainakin periaatteessa – suurempi vapaus kohdentaa rahojaan oman menokehyksen sisällä.Mahdollisia riitakohtia valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden väliltä ­karsitaan kahdenvälisissä neuvotteluissa. Aika harvoin kukaan yksittäinen ministeri tuo kahdenvälisiin neuvotteluihin – saati koko hallituksen neuvotteluihin – mitään ­yllätyksiä. Liikenneministeri Anne Berner (kesk) sitä vielä tällä kertaa yritti ja sai ­valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) pillastumaan.