Britannialle olisi voitto jo se, että tappio ei olisi valtava

muutama kuukausi sitten juonikkaimmat epäilivät, että menossa on sumutus: Britannia haluaa vain esittää, että sen EU-ero­neuvottelujen tavoitteet ovat täsmentämättä ja touhu kaikin puolin levällään. Maan epäiltiin läväyttävän piilossa valmistellut tarkat suunnitelmat ja tavoitteet pöytään, kun neuvottelut ja aika hieman kypsyvät. Korttitermein: Britannia yllättäisi nokittamalla.Mitä pitemmälle syksy etenee, sitä selvemmäksi käy, ettei salajuonta ole. Neuvottelujen kolmas kierros päättyi juuri ­ilman edistystä. Britannian eroneuvottelujen tavoitteet tosiaankin ovat yhä täsmentämättä, ja touhu on aidosti ihan levällään. Britannialla ei ole mahdollisuutta edes bluffiin: kortit ovat väärinpäin.Britannian epätoivosta kertoo se, että maa on koettanut aloittaa eroamisen ehdoista omia erillisneuvotteluja Saksan ja Ranskan kanssa, EU-komission ja EU:n brexit-neuvotteluryhmän ohi.Brysselin EU-koneisto tuntuu olevan Britannialle hankala pala. Kun komissio ei myy autoja eikä kulutustavaraa Britanniaan, komission kanssa on hankala tehdä kaupallisista ehdoista sulle–mulle-diilejä. Saksa ja Ranska ovat vastanneet, ­että neuvotteluja ei käydä Berliinissä eikä Pariisissa vaan Brysselissä.EU-maat ovat pysyneet yllättävän tiiviinä rintamana. Unioniin jäävät maat ovat kirkastaneet itselleen, että lojaliteetti kuuluu Britannian eron jälkeen jäljelle jäävälle unionille eikä kokonaisuuden etua pidä rikkoa erillisneuvotteluilla.ritannian hallituksella tuntuu olevan suhteellisuudentajukin ihan hukassa. Maan päättäjät mainostavat jo maailmalla, miten Britannia järjestää kaupalliset suhteensa omin päin kolmansien maiden kanssa tehtyään EU:n kanssa nykyiset edut turvaavan tullisopimuksen. Tullisopimusta ei ole eikä tule, jos unioni ei sellaista halua.Britanniaa kiusaa se, että unionilla on selvä lähtökohta neuvotteluille: Britannia maksaa unionille kaikki ne maksut, joihin maa on unionin jäsenenä sitoutunut. Maksu voi olla jopa 100 miljardia euroa. Jos rahaa ei kuulu, uutta suhdetta unioniin ei synny ja Britannian talous kärsii. Taas korttitermein: Britannialla on rouvahai, EU:lla 27:n suora.