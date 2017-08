Pääkirjoitus

Tuomiojan reaktio toimittajan kysymykseen oli osa katumusharjoitusta

Kansanedustaja

Erkki Tuomioja (sd) on useiden ulkoministerikausiensa aikana ollut mukana tekemässä avainpäätöksiä, joilla Suomi on sitoutunut puolustusyhteis­työhön Naton ja Yhdysvaltojen kanssa.Alkuvuodesta 2007 Tuomioja pohjusti yhdessä Ruotsin kanssa Suomen valmiutta osallistua Naton NRF-toimintaan (Nato Response Force). Osallistuminen NRF:n valmiuteen oli tärkeää, kun Nato syyskuussa 2014 otti Suomen uuden tehostetun kumppanuusohjelmansa piiriin, jälleen Tuomiojan ollessa ulkoministerinä.Tuomioja siirtyi oppositiokansanedustajaksi toukokuussa 2015. Sen jälkeen on ajoittain vaikuttanut siltä kuin hän olisi palannut vasemmistoradikaaleille juurilleen ja tehnyt eduskunnan valiokunnissa katumusharjoitusta haraamalla vastaan puolustuspolitiikan linjauksissa.Samaan kaavaan istuu Tuomi­ojan keskiviikkoinen Facebook-kommentti, jonka mukaan STT:n toimittajan presidentti Donald Trumpille esittämä kysymys ­Yhdysvaltojen mahdollisesta avusta Suomelle oli nolottava ja jopa hävettävä.Kysymys oli hyvä, eikä sitä ole aiemmin esitetty Trumpille. Tiedotusvälineiden tehtävä on edustaa lukijoita ja esittää oleellisia kysymyksiä myös silloin, kun poliitikot nolostuvat niistä.