Pääkirjoitus

Tulva peitti kaksi miljoonakaupunkia, mutta vain toisesta tuli uutinen

Päivästä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ilmiö

Hirmumyrskyn

toiseen jatkuvat kaatosateet muuttivat kadut joiksi. Tulvavedet nousivat ennätyskorkeuksiin, ja tuhansia koteja tuhoutui. Kuolleita kirjattiin jatkuvasti lisää.Luonnonkatastrofissa oli yksi erikoinen piirre. Paikan päällä ei pahemmin näkynyt kansainvälisiä uutisvälineitä.Missä oli CNN?CNN ja muutkin välineet, myös HS, olivat Houstonissa Texasissa, mutta nyt olemme Mumbaissa. Se on yli kaksi kertaa Houstonin kokoinen kaupunki Intian länsirannikolla. Asukkaita on laskutavasta riippuen 12 tai 20 miljoonaa.Tulvavedet nousivat molemmissa kaupungeissa lähes samanaikaisesti – sillä erolla, että yksi tulva kohosi johtavaksi uutistapahtumaksi ainakin länsimaissa ja toinen ei.ei ole uusi, mutta se ansaitsee edelleen huomiota: kansainvälinen uutisvälitys ei ole tasapuolista. Kahden samanaikaisen vedenpaisumuksen tapaus antaa mahdollisuuden arvioida syitä ja seurauksia.Läheiset tai läheisiksi koetut tapahtumat koskettavat voimakkaammin ja saavat osakseen enemmän huomiota. Se heijastuu tiedotusvälineissä, jotka eivät elä tyhjiössä vaan yhteiskuntansa osana.Hyvä uutisointi kertoo, millainen maailma on, mutta paraskin kertoo myös, missä ollaan. Suomalainen tiedotusväline eroaa ruotsalaisestakin, vaikka journalismin perinne on yhteinen.Tilanne ei korjaannu antamalla Houstonin ja Mumbain tulville saman kokoisia palstatiloja. Vääristymään voi kuitenkin vaikuttaa, ja sillä on myös seurauksia.aiheuttamat tuhot Houstonissa ja muualla Yhdysvaltojen kaakkoisosissa ansaitsevat saamansa huomion. Kyseessä on laajuudessaan poikkeuksellinen ja dramaattinen inhimillinen katastrofi.Intiassa ei ole kyse hirmumyrskystä vaan vuosittaisista monsuunisateista, jotka ovat kuitenkin tänä vuonna rajuimmat yli vuosikymmeneen. Tuhoja on tuhansien kilometrien alueella, ja kuolleita on kertynyt yli tuhat.Intian tulvista vaikeneminen ylläpitää kuvaa, että kärsimys ja tulvat ovat osassa maailmaa jotenkin normaaleja asioita. Niin ei ole, ja inhimillinen hätä on sama sekä Mumbaissa että Houstonissa.Molemmat katastrofit tapahtuvat maailmassa, jossa varaudutaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja arvioidaan niitä myös säähäiriöiden kautta. Ne ovat osa tarinaa, jonka kattava seuraaminen on yhä tärkeämpää.