talouskurimus muistutti ilkeästi siitä, kuinka kilpailu­kyky ja hyvinvointi lepäävät jatkuvan uudistumisen ja innovaatioiden varassa.Kun yritykset eivät enää tuota sitä mitä muuttunut maailma ­haluaa, tarvitaan uusiutumista.Yliopistot tuottavat radikaaleja ­innovaatioita. Toisin kuin yrityk­sillä, tutkijoilla ei ole aiempaa liiketoimintaa suojattavanaan. Silloin syntyy aidosti uutta. Laadukkaan tutkimuksen ja talouden kilpailu­kyvyn välillä on vahva kytkös.Yliopistolain mukaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää aktiivisesti tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnal­lista vaikuttavuutta.Näistä lainkohdista viimeinen – niin kutsuttu kolmas tehtävä – viittaa yliopistojen mandaattiin tiedon jakajina, talouden uudistajina ja innovatiivisen yritystoiminnan stimuloijina.yhteiskunnallinen vaikuttavuus on nostettu lain johdanto­tekstissä osaksi yliopistojen ydintehtävää, kirjaus jää käytännössä korulauseeksi ja yleväksi visioksi.Todellisuudessa innovaatiot eivät ohjaa yliopistojen toimintaa, ja syy tähän on selvä. Yliopistoissa syntyvät ­innovaatiosilmut – keksintö­ilmoitukset, patentit, mahdolliset ­lisensointitulot ja keksintöjen ympärille perustettavat spinout-yri­tykset – ­eivät suoraan vaikuta yli­opistojen valtionrahoitukseen.Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD. Järjestö on suosittanut sekä nykyisen tulos­perustaisuuden osittaista purkamista että vaikuttavuuden lisäämistä osaksi yliopistojen rahoituskriteereitä.Yliopistoihimme on muotoutunut ajan saatossa hyvin erilaisia tapoja kannustaa – tai olla kannustamatta – tutkijoita keksintöjen kaupallistamiseen.Osasyynä tähän kirjavuuteen ovat erilaiset lähtökohdat. Jo perus­ulottuvuuksia vertailtaessa yliopistokenttä näyttäytyy kirjavana jouk­kona.Eroja toimintatavoissa on kuitenkin myös ”samankaltaisten” ja perinteisesti vahvojen innovoijien – esimerkiksi teknisten yliopistojen sekä lääketieteellistä tutkimusta ­tekevien yliopistojen – välillä.on, että yhteiskunnallista vaikuttavuutta – joka on yksi kolmesta yliopistojen eturivin tavoitteesta – rahoitetaan monissa suomalaisissa yliopistoissa suureksi osaksi ulkopuolisen hanke­rahoituk­sen turvin.Mittavassa Elinkeinoelämän tut­kimuslaitoksen tutkijakyselyssä yli 40 prosenttia tutkijoista arvioi tehneensä viime vuosien aikana kaupallistamiskelpoisia tutkimuslöydöksiä. Tällaisia löydöksiä tehneistä tutkijoista 60 prosenttia ei ollut kuitenkaan itse edistänyt yhdenkään keksinnön kaupallista hyödyntä­mistä.Tärkeimmäksi kaupallistamisen esteeksi vastaajat nostivat maailman kuuluisimman tekosyyn, ajanpuutteen.voidaan vaikuttaa lisäämällä kannustimia. Yhdysvalloissa huippuyliopistot maksavat professoreilleen palkkaa vain yhdeksältä kuukaudelta vuodessa: ­loput palkkatuloistaan professorit joutuvat hankkimaan hyödyntä­mällä huippuosaamistaan yliopiston ulkopuolella.Tutkimukseen käytettävää aikaa voidaan lisätä myös karsimalla tutkijoiden hallinnollisia työtehtäviä. Etlan kyselyn mukaan suomalaiset tutkijat käyttävät jopa kolmanneksen työajastaan hallinnollisiin tehtäviin. Se ei voi olla huippuosaamisen tehokasta hyödyntämistä.Lisäaikaa voitaisiin saada myös ­lisäämällä kilpailukykysopimuksen hengessä tutkijoiden työpäivään muutama kaupallistamiseen korvamerkitty lisäminuutti.kaupallistamisponnistelut ovat yhteiskuntamme ­hyvinvoinnin elinehto. OECD on ­oikeassa kritisoidessaan suomalaisia korkeakouluja ponnisteluihin kannustavien järjestelmien puuttumisesta.On aika tehdä asialle jotain. On näytetty, että kaupallistamisen ja tutkimuksen edistäminen rinta rinnan parantaa myös tieteen laatua. Silloin kaikki voittavat.