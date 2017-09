Pääkirjoitus

Koripallo kirii kohti harrastajamäärien kärkeä

tuskin on Lontoossa järjestettyjen yleis­urheilun maailmanmestaruuskisojen jälkeen epä­selvää, että jos vain menestys ratkaisisi, suomalaiset hylkäi­sivät yleisurheilun ja siirtyisivät yksilö­urheilun parista kohti joukkue­urheilua.Perusoletus on tietysti, että esimerkki vaikuttaa: menestys ja tunnetut koti­maiset tähdet kasvattavat lajin suosiota, mikä lisää harrastajia, mikä taas luo tulevaisuudessa menestystä.Ihan näinhän se ei aina mene.Jääkiekko on ollut jo pitkään seurattu ja harrastettu laji – tosin vain muutamissa harvoissa maailman maissa. Suomi pärjää ja uusia pelaajia kasvaa joka puolella maata. Jääkiekko mielletään Suomessa mahdolliseksi uravalinnaksi.Jalkapallo pitää ykköspaikkaansa ihan muista syistä – Suomen menestys lajissa on heikkoa. ­Jalkapallon pariin on helppo tulla, sillä ­junioriseuroja on kaikkialla.Nuoria yleisurheilijoitakin on yhä enemmän, vaikka näytöt kansainvälisistä kilpailuista ovat viime vuosilta vähäiset. Yksi selitys tälle on se, että harrastus ei ole kallis. Sama selitys pätee myös jalkapallon suosioon. Yleisurheilulajit sen ­sijaan vaihtuvat. Takavuosina heitettiin, työnnettiin tai juostiin pitkään. Nyt suosiotaan kasvattavat lyhyet juoksumatkat.Lentopallon harrastajamäärät laskevat, vaikka Suomi on menestynyt lajissa.uomi voitti torstaina koripallon EM-kisoissa Helsingissä lajin suurmaan Ranskan 86–84. Tänään vastassa on Slovenia.Koripallo on maailmalla paljon suurempi laji kuin jääkiekko. Kansainvälisten lajiliittojen mukaan jääkiekon aktiivisia harrastajia on noin 1,7 miljoonaa. Koripallo kerää yli 450 miljoonaa pelaajaa.Vaikka koripallon harrastajien määrät ovat Suomessa kasvussa, laji on edelleen pieni: pelipasseja on alle 20 000 ja harrastajia noin 60 000. Jalkapallon pelaajia on seurajoukkueissa yli 130 000, ja harrastajia on noin 400 000.Torstain pelin jälkeen moni laurimarkkanen otti kainaloon koripallon ja suuntasi kohti koripallokenttää. Melko edullinen, nyt menestyvä ja tähtiä esikuviksi tarjoava koripallo jatkaa kiriään kohti harrastajamäärien kärkipaikkoja.