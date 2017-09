Pääkirjoitus

Hallituksen epäselvät turvallisuuslinjaukset kuulostavat halpojen pisteiden keräämiseltä

läntisen Euroopan vakiintunut reaktio terrorismiksi ar­vioituun väkivaltaan on yhtenäinen tuki avoimen oikeusvaltion periaatteille. Terrorismiin puututaan, mutta perustellusti ja toimivilla keinoilla.Se ei ollut vallitseva henki, kun eurooppa-, kulttuuri ja urheiluministeri Sampo Terho (sin) esitti maahanmuuton ja turvallisuuden linjauksia torstaina. Hallituksen budjettiesityksen julkistaminen antoi uudelle siniselle ryhmälle tilaisuuden nostaa maahanmuuttoa vastustavaa profiilia ja kerätä irtopisteitä Turun veritekojen vanavedessä. Eniten jälki­huomiota on saanut Terhon ilmoitus, ­että hallitus ”kriminalisoi aiempaa täsmällisemmin laittoman maahanmuuton edistämisen”.Budjettineuvottelujen liitepaperin mukaan hallitus on säätämässä erillisen rangaistussäännöksen muun muassa laittoman maahanmuuttajan majoittamisesta.Epäselvät muotoilut herättivät heti ­kysymyksiä siitä, onko hallitus kriminalisoimassa humanitaarista apua ja mistä rangaistavuudelle löytyy lakiperusteita.Laittomasti maassa olevien auttamista ei voi kieltää. Epäselvät pykälät antava tilaa ylilyönneille. Se kannattaa pitää mielessä meneillään olevassa lakimuutosten toivottavasti huolellisessa valmistelussa.