Pääkirjoitus

Tekoäly uhkaa keskiluokkaa – robotit ovat rynnimässä voimalla uusille aloille ja toimistoihin

Verohallinnossa

Teollisuudessa

Taloustieteilijät

käynnistyy näinä päivinä pilottihankkeita, joiden avulla kokeillaan verotuksen osittaista robotisointia. Robotit voivat esimerkiksi tarkastaa eri tieto­kannoista, pitävätkö kansalaisten ilmoittamat verovähennystiedot paikkansa.Verottaja on toiminut keihäänkärkenä aiemminkin, kun valtio on digitalisoinut toimintojaan. Verotarkastuksissa on esimerkiksi jo joitain vuosia käytetty apuna tietokoneohjelmistoja, joissa on vakiona niin sanottu Benfordin testi. Benfordin lain mukaan lukujoukossa luvun ensimmäinen numero on ykkönen noin 30 prosentin todennäköisyydellä, kun taas luvun yhdeksän todennäköisyys on vain 4,6 prosenttia. Huijarit tuntevat huonosti matematiikan lainalaisuuksia.robotteja on käytetty jo 1960-luvulta lähtien. Perinteisesti teollisuusrobotit ovat suorittaneet tehtäviä, jotka ovat ihmiselle yksinkertaisia, likaisia tai vaarallisia, mutta robotit kykenevät myös sellaiseen käden tarkkuuteen, johon ihmisen hienomotoriikka ei riitä.Nyt robotit ovat rynnimässä voimalla uusille aloille ja toimistoihin. Teknisesti tämä olisi ollut mahdollista jo paljon aiemmin, mutta prosessorien ja tallennustilan halpeneminen on tehnyt siitä nyt myös taloudellisesti kannattavaa.Samalla murenee usko siihen, että tek­nologinen kehitys lisäisi ammattitaitoisten ammattilaisten kysyntää ja vä­hentäisi vain heikosti koulutettua työvoimaa.David H. Autor, Frank Levy ja Richard J. Murnane arvioivat, että teknologian murroksessa pysyvimpiä ovat sekä fyysiset ja ei-rutiininomaiset että paljon ajattelua vaativat ja ei-rutiininomaiset työt. Ensimmäiset sijoittuvat palkkahaitarin alapäähän, jälkimmäiset yläpäähän. Pienipalkkaisia rutiinitehtäviä suojaa se, että ihmisten korvaaminen tekniikalla ei ole kustannustehokasta. Uhatuimpia ovatkin koulutetun keskiluokan rutiininomaiset työtehtävät.Keskiluokan merkittävä kutistuminen toisi mukanaan ongelmia. Vuodessa 35 000–75 000 euroa tienaavat keskiluokkaan kuuluvat ihmiset edustavat veronmaksajista noin neljännestä mutta maksavat yli puolet valtion progressiivisesta ansio­tuloverosta.Periaatteessa robotiikka voi tuoda halvempien työkustannusten maihin ulkoistettuja töitä takaisin Suomeen. Suomessa vierailleen taloustieteen professorin Richard Baldwinin mukaan meidän on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että vauraista valtioista kadonneiden työpaikkojen perään on turha haikailla: ne eivät palaa, kun kone korvaa ihmisen.