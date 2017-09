Pääkirjoitus

Minskin sopimukselle ei ole hyviä vaihtoehtoja

taisteluissa tapetaan ihmisiä lähes päivittäin huolimatta Minskin sopimuksesta, jossa kolme vuotta sitten sovittiin tulitauosta ja rauhanprosessista.Minskin sopimuksen avulla taistelut ovat kuitenkin pysyneet rajoitettuina. Venäjä ei ole onnistunut saavuttamaan toivomaansa vaikutusvaltaa koko Ukrainassa.Ensimmäinen Minskin sopimus allekirjoitettiin syyskuussa 2014, ­sitä täsmentävä toinen pöytäkirja helmikuussa 2015. Toisen sopimuksen allekirjoittajia ovat Ukraina, ­Venäjä, Saksa ja Ranska. Venäjän miehittämälleen alueelle perustamien valtiomuodostelmien johtajat allekirjoittivat molemmat sopimukset, vaikka näitä ”kansantasaval­toja” ei mainittu sopimustekstissä.Minskin sopimus määräsi täydellisen tulitauon. Lisäksi osapuolten oli vedettävä raskas aseistuksensa ­kauemmas rintamalinjasta. Tulitaukoa valvoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj. Tulitaukoa on rikottu molemmin puolin, mutta Venäjän haluttomuus tulitauon noudattamiseen on ilmeisempää.Tulitauon rikkomusten luotettava puolueeton arviointi ei onnistu, koska Etyjin tarkkailijoita ei päästetä kansantasavaltojen alueella kaikkialle. Toisin kuin Ukraina, Venäjä ei ole lämmennyt ajatukselle osapuolten väliin sijoitettavista kansainvälisistä rauhanturvajoukoista.sitoutui Minskin sopimuksessa toteuttamaan miehitettyjen alueiden autonomian ja uudistamaan perustuslakinsa siten, että valtaa hajautetaan maan keskushallitukselta alueille. Venäjän organisoimien kapinallisten hallitsemalla alueella oli määrä pitää Etyjin kriteerien mukaiset vapaat vaalit. Sen jälkeen vieraat joukot vedettäisiin pois ja Ukraina saisi koko Venäjän-vastaisen rajansa hallintaansa.Minskin sopimuksen mukainen rauhanprosessi on käytännössä mahdoton. Venäjän joukkojen ja sen organisoimien kapinallisten paikalla ollessa ei voida toimittaa vapaita vaaleja. Jos vaalit toimitettaisiin Venäjän valvonnassa samalla kun Ukrainan perustuslaki uudistettaisiin sopimuksen määräämällä tavalla, Venäjän nimittämät edustajat saisivat vaikutusvaltaa koko Ukrainan politiikkaan. Ukraina ei siis voi saavuttaa rauhaa vain luovuttamalla menettämänsä alueen Venäjälle.Kuluvan vuoden aikana miehitettyjen alueiden ja Ukrainan välinen yhteys on entisestään heikentynyt Minskin sopimuksen määräysten vastaisesti. Kansantasavallat ovat kansallistaneet miehittämättömässä Ukrainassa asuvien omistajien yritykset. Ukraina on puolestaan määrännyt miehitetyt alueet kauppasaartoon, kunnes kyseiset yritykset palautetaan omistajilleen.on alkanut tunnustaa ”kansantasavaltojen” passit. Donetskin nukkehallituksen ­nopeasti peruutettu uhkaus muodostaa ”Vähä-Venäjän” valtio koko nykyisen Ukrainan alueelle oli osa samaa tapahtumasarjaa. Historialliseen Vähä-Venäjä-nimeen liittyy ajatus kuulumisesta Venäjän yhteyteen.Ukraina valmistelee lakiuudistusta, jossa maan menettämä alue määriteltäisiin vihollisen miehittämäksi ja Ukraina sanoutuisi irti kaikesta alueeseen liittyvästä vastuusta. Nykytilanteessa ratkaisu olisi luonteva, mutta se olisi ristiriidassa Minskin sopimuksen kanssa: sopimus määrää Ukrainan jatkamaan eläkkeiden maksamista alueen asukkaille. Eikä Ukraina ole irtisanoutumassa Minskin sopimuksesta.Minskin sopimus ei ole johtanut kummankaan osapuolen tavoitteiden toteutumiseen. Venäjä ei ole saanut vaikutusvaltaa koko Ukrainan sisäpolitiikkaan. Ukraina ei ole saanut miehitettyjä alueita takaisin eikä taisteluja loppumaan.Silti aika on toiminut enemmän Ukrainan hyväksi – sen puolustuskyky on nyt vahvempi kuin sopimuksia allekirjoitettaessa. Ukrainan väittäminen epäonnistuneeksi val­tioksi on nyt vielä epäuskottavampaa kuin kolme vuotta sitten. Itä-Ukrainan ja koko Ukrainan lähitulevaisuus riippuu ensisijaisesti siitä, riittääkö Venäjän vallanpitäjillä viisautta tunnustaa tämä tosiasia.Minskin sopimuksesta on hyötyä, koska Etyjin tarkkailijoiden läsnä­olo hillitsee taisteluja. Yli kolme vuotta kestäneessä sodassa on ­kuollut vajaat 2 500 siviiliä, viimeksi kuluneen vuoden aikana alle 200.Minskin sopimuksesta luopuminen kiihdyttäisi sotaa. Ei ole nimittäin luultavaa, että osapuolet pääsisivät muuhunkaan sopimukseen.