Maailmantalous kasvaa kaikkialla, mutta pessimisti löytää halutessaan ongelmia

Maailmantalous

on poikkeuksellisessa tilassa: kaikki suuret taloudet ja talousblokit kasvavat yhtä aikaa.Yhdysvaltain talous on kasvanut pitkään ja vakaasti. EU on vihdoin saanut suunnan kohti parempaa. Japanin bruttokansantuote nousee. Kiinan melkein seitsemän prosentin vuotuinen bruttokansantuotteen kasvu on hyvä saavutus.Mutta kuten luonnollista on, talouden taivaan ennustajat hakevat jo sitä pyrstötähteä, joka iskee ja tuhoaa kaiken.Viikko sitten Palvelualojen työnantajat Palta muistutti, että suhdanteet eivät juuri kestä yli kymmentä vuotta. Jos mittaa nousun alkaneeksi Yhdysvaltain noususta finanssikriisin jälkeen, tällä laskutavalla taantuma pilkistää jo – juuri kun Suomi on päässyt vauhtiin mukaan.Työnantajapessimismille on tietysti tilausta syksyn työmarkkinakierroksen alla, mutta pyrstötähtien tähyily voi olla viisasta varovaisuutta ja varautumista.Lännessä ei näy liekkejä. Vaikka Yhdysvaltain talous onkin Paltan mittaamalla tavalla jo suhdannekiertonsa ehtoopuolella, vahvoja todisteita käänteestä ei ole. Vähittäismyynti, kuluttajien luottamus ja palkkakehitys eivät ihan ole yltäneet odotuksiinsa. Kasvu ei kuitenkaan pysähdy vaan jatkuu maltillisena. Kymmenen vuoden ­sykli voi pidentyä, jos käy, kuten oletetaan: muhimassa ­olleet, nyt käyttöön tulevat tuottavuutta kasvattavat ­uudistukset alkavat tarjota lähivuosina satoa.uroopan unionissa kasvu on epätasaista, mutta vauhti on kelvollinen. Bruttokansantuote nousee parin prosentin vuosivauhtia, eikä euroalue jää jälkeen.Rauhalliselta näyttää idässäkin. Japanin ongelmat kasvavat hiljalleen ajan kuluessa, kun väestö ikääntyy ja velka kasvaa. Mutta juuri nyt Japanin bruttokansantuotteen kasvu ylittää kaikki odotukset ja yritysten kassat ­lihovat. Näin hyvältä ei ole näyttänyt oikeastaan vuosikymmeniin.Mutta jos tähyilijällä on oikein tarkka silmä ja pessimistinen luonteenlaatu, vaarallista hohtoa havaitsee idässä. Kiinan kasvu kiihtyi kiinteistömarkkinoiden ja rakentamisen vetämänä alkuvuoden. Kiinan yritykset ja kotitaloudet ovat jo sitoneet itsensä velkaan, ja velka puolestaan on sidottu kiinteistömarkkinoihin.iinan yksityissektorilla velkaa on jo enemmän kuin EU:ssa. Kiina on suuri ­talous kokonaisuudessaan, mutta yksityissektorin velan kokoa kannattaa mitata asettamalla rinnalle asukasta kohti jaettu bruttokansantuote. Kiinan bkt asukasta kohti on vain kolmasosa Euroopan vastaavasta lukemasta. Kiinassa velka kasvaa bruttokansantuotetta nopeammin.Rakentaminen ei enää kaikkialla Kiinassa vastaa aitoon kysyntään. Se on myös tapa nostattaa alan yritysten pörssiarvoja, hankkia sijoittajille pikavoittoja ja kasvattaa ­alueellisten päättäjien poliittista painoarvoa – ja heidän lompakkonsa kokoa. Kiinassa huomattavasti suurempi osuus yritysten ja kotitalouksien hallussa olevista omistuksista on kiinni kiinteistöissä kuin muualla maailmassa.Kiinassa keskushallinnolla on enemmän mahdollisuuksia puuttua talouteen kuin lännen markkinatalouksissa. Maan erityisongelma on, että puuttuminen – raha­hanojen kiristäminen – saattaisi tarkoittaa kasvun hidastamista, mikä taas ei palvele poliittista päämäärää: kommunistinen puolue nojaa vakauteen ja vakaus kasvuun.Kiinassa on valtava velalle rakennettu kiinteistökupla. Ja kun se puhkeaa, järistys tuntuu koko maailmantaloudessa. Kaikki kuplat puhkeavat joskus. Ikävä kyllä ­”joskus” ei ole tarkka ennuste ajankohdasta.