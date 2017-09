Pääkirjoitus

Perhevapaauudistus on nyt sallittu sana hallituksessa

tämän viikon budjetti­riihen uutisista oli, että vielä tämän vaalikauden aikana on tarkoitus toteuttaa ­uudistus, jota voi kutsua perhevapaauudistukseksi.Tähän asti hallituksella ei ole ollut ­sanalle käyttöä, koska perussuomalaiset eivät Timo Soinin puheenjohtajakaudella halunneet tarttua asiaan. Perussuomalaisten jakautumisen jälkeen sinisten hallitusryhmä Sampo Terhon johdolla on valmis uudistukseen.Kovin paljon uudistuksen sisällöstä ei sitten tiedetäkään. Mahdollisuus hoitaa alle kolmivuotiaita lapsia säilyy jossain muodossa, varhaiskasvatukseen osallistumista lisätään, kustannusten pitäisi mahtua nykyisiin raameihin, ja työllisyyden pitäisi parantua.Yksinkertaisella matematiikalla voisi päätyä siihen, että kotihoidon tuen taso tai ehdot muuttuvat, ja näin säästyvät ­rahat siirretään varhaiskasvatuksen puolelle. Luvassa tuskin on vallankumouksellisia muutoksia.Hallituksen näkökulmasta uudistus tarvitaan, jotta tavoite työllisyysasteen nostosta olisi yhä realistinen.Suomi eroaa pohjoismaisista naapureistaan siinä, että meillä perhevapaiden käyttö jakautuu hyvin epätasaisesti vanhempien kesken. Tämä puolestaan näkyy naisten poissaolona työmarkkinoilta.Nykyisen mallin hyviä puolia on ollut perheiden mahdollisuus valintoihin. Se säilynee myös tulevaisuudessa, mutta muutos koskee eri vaihtoehtojen kannustimia eli käytännössä rahaa.udistus valmistellaan yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa, ja sen pitäisi toteutua jo vuoden 2019 alussa. Monissa muissa ­kysymyksissä tämä yhdistelmä voisi olla vaikea, mutta juuri perhevapaissa se voi onnistua.Sekä työnantaja- että työntekijäjärjestöt ovat nimittäin kehittäneet malleja, jotka muistuttavat toisiaan. Järjestöjen ­tavoite on ajaa uudistusta eteenpäin eikä jarruttaa sitä.Hallituksen tehtävä on kuitenkin huolehtia, että syrjäytymisen ehkäiseminen on riittävän vahvasti mukana uudistuksessa. Nykymallissa syrjäytymis­uhka koskee sekä lapsia että vähän koulutettuja äitejä.