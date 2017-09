Pääkirjoitus

Trumpin armahduspäätös halventaa Yhdysvaltain lakia

Donald Trumpin jokaisen pöyristyttävän puheen tai toimen tuomitseminen erikseen on puuduttavaa ja kääntyy itseään vastaan. Se lienee tarkoituskin. Vielä runsas puoli vuotta sitten oli mahdotonta kuvitella sitä, mitä nyt Yhdysvalloissa ja maailmalla siedetään päivittäin.



Kaikkea ei kuitenkaan pidä päästää hautautumaan vyöryn alle. Trumpin ­viime viikon perjantaina myöntämä armahdus arizonalaiselle seriffille Joe Arpaiolle oli käytännössä valtakirja hänen tukijoidensa ydinjoukolle rikkoa lakia ja käyttää raakaa väkivaltaa. Vastaavaa eivät Yhdysvaltojen presidentit ole aiemmin tehneet, vaikka armahdusoikeuden käyttö on herättänyt ennenkin arvostelua.



Selvyyden vuoksi: Arpaio on demagogi, rasisti ja sadististen väkivallan käyttäjä, joka Maricopan piirikunnan seriffinä lain rajoista piittaamatta jahtasi laittomiksi maahanmuuttajiksi arvioimiaan ­ihmisiä ja hankki tuekseen vapaaehtoisjoukon sekä muun muassa telatykin.



Trump kommentoi armahduspäätöstään ensi kerran tiedotustilaisuudessaan presidentti Sauli Niinistön kanssa maanantaina. Trump arvioi, että ilmoituksen ajoittaminen samaan hetkeen, kun hirmumyrsky Harvey iski Texasiin, kasvatti päätöksen julkisuusarvoa.