tulkintaerot ovat suuret, kun arvioidaan automaation ja tietokoneistumisen vaikutusta työllisyyteen.Massachusetts Institute of Technologyn professori Erik Brynjolfsson epäilee, että me emme tajua, kuinka pitkällä tietokoneiden kehitys on.Tietokoneet eivät korvaa enää vain yksinkertaista teollista työtä, kuten yhä tulkitaan, hän kertoo. Tietokoneet osaavat jo päätellä, mitä niiltä odotetaan. Ne yhdiste­levät tietoa ilman ihmisen ohjeita. Robotit, tekoälyt ja tietokoneet yltävät yhä vaativampiin tehtäviin.Brynjolfssonin mukaan tämä johtaa myös keskiluokkaisten ammattien katoon. Hän epäilee, että työtä katoaa enemmän kuin kehityksen mukana syntyy uutta. Tähän saakka ihminen on löytänyt aina uudenlaista työtä koneille menetetyn tilalle.julkaisema tutkimus (The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?) päätyi tulokseen, jonka pitäisi herättää päättäjät.Tutkijat Carl Benedikt Frey ja Michael A. Osborne selvittivät tietokoneiden ja automaation roolia Yhdysvaltojen työmarkkinoilla. Heidän mukaansa vaarassa on melkein puolet maan työpaikoista. Tosin tämä ei välttämättä tarkoita massatyöttömyyttä, sillä osa työntekijöistä löytää uutta työtä.Tutkijat ovat Brynjolfssonin linjoilla. Sitä mukaan kuin maailmanlaajuinen tietomäärä kasvaa, tiedon louhintatyö muuttuu arvokkaammaksi. Tietokoneet ovat ylivoimaisia, kun tietomassasta etsitään trendejä ja kuvioita, joilla on merkitystä – esimerkiksi terveydenhuollossa tai rikosten torjunnassa. Frey ja Osborne arvioivat, että osa Yhdys­valloissa työllisyyden kasvusta vastanneista palveluammateistakin uhkaa kadota.kehityksestä kirjoja kirjoittanut professori Richard Baldwin tulee tueksi. Hänen mukaansa globalisaatio on arbitraasia: jossain on jotain, jota siirtämällä toiseen paikkaan saadaan voittoa.Globalisaation ensimmäisessä vaiheessa siirreltiin tavaroita paikasta toiseen ja myytiin voitolla. Sen jälkeen liikuteltiin tietoa ja osaamista. Tieto saattoi olla teollisuusmaissa ja tuotanto tai jokin tuotannon osa halvan työvoiman maassa.Seuraava vaihe on työn siirtyminen niin, etteivät ihmiset siirry. Työntekijät ovat halvan työvoiman maissa ja tuotanto tai palvelut toisella puolella maailmaa. Tässä avuksi tulevat tietokoneet ja robotit. Tietokoneiden kyky oppia, ohjautua itsenäisesti ja kääntää kieltä reaali­ajassa kehittyy nopeasti.Kiinassa oleva palvelutyöläinen voi keskustella tietokoneen ja käännösohjelman avulla Suomessa olevan asiakkaan kanssa suomen kielellä. ”Mittee suap olla?”, kysyy Shanghain mies. Näin välittyvät työt muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi. Kirurgit ovat jo tehneet leikkauksia etänä leikkausrobotin avulla.tulkintoja on. Runsaan vuoden takainen OECD:n tutkimus (The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries) teemasta päätyy paljon maltillisempiin tuloksiin.Tutkimuksen mukaan maiden erot robotisaatiossa ovat suuria. Esimerkiksi Koreassa tietokoneilla korvattavia töitä on kuusi prosenttia kaikista, Suomessa seitsemän prosenttia ja Itävallassa 12 prosenttia. Erot syntyvät maiden tietoteknisen tason ja koulutuksen eroista sekä työpaikkojen organisoinnista.Tutkijat Melanie Arntz, Terry Gregory ja Ulrich Zierahn arvioivat, että teollisuusmaissa keskimäärin yhdeksän prosenttia työpaikoista voisi korvata kokonaan automaatiolla. Heidän mukaansa uhka kohdistuu edelleen vähän koulutettuihin teollisuustyöntekijöihin.Maltillisempi tulkinta automaation merkityksestä tuntuu nyt toden­näköisemmältä. Tosin ihminen tapaa aliarvioida tekniikan kehityksen seurauksia pitkällä aikavälillä.Vaikka maltillinen arvio olisikin lähempänä totuutta, kontrastin ei tulisi häiritä. Voi tuntua helpotta­valta, jos työpaikoista ei menekään puolet vaan vain kymmenisen prosenttia. Se on silti valtava määrä.työpaikkakato ei olisikaan hurjimpien arvioiden mukainen, tietokoneiden rooli kasvaa väistämättä. Kehitys koskettaa kaikkia ja muuttaa kaikkien työtä.Tämä vaatii huomiota päättäjiltä. Investoinnit koulutukseen, jatko­koulutukseen, työntekijöiden liikkuvuuden lisäämiseen ja sosiaalisten taitojen sekä luovuuden kehittämiseen siirtävät ihmisiä pois koneiden hyökkäyslinjalta.