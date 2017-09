Pääkirjoitus

Tupakka on ihana verotuksen kohde – oppositiosta ei kuulu haukkuja, sillä tupakalla ei ole virallisia ystäviä

Juha Sipilä (kesk) vaati keväällä 2014 eduskunnassa hallitusta luopumaan lapsilisiin suunnitellusta 110 miljoonan euron leikkaamisesta.Sipilällä oli sen tilalle neljä vaihto­ehtoa, ja yksi niistä oli tupakkaveron korotus.”Jos haluatte välttämättä tehdä tämän veroja korottamalla, niin 45 senttiä ­tupakka-askin hintaan. Olen viimeksi ­Kajaanin torilla lauantaina keskustellut tupakkamiesten kanssa, ja he sanovat, että he ovat kyllä valmiita siihen, jos ei tarvitse koskea lapsilisiin”, Sipilä sanoi.on nyt pääministeri, ja Kajaanin toriparlamentti on totisesti saanut haluamansa.Tämä hallitus on korottanut tupakan hintaa jo neljä kertaa, ja lisää on tulossa. Ensi vuonnakin tupakasta tiristetään taas lisää verotuloja.Ei tullut pelkästään 45 senttiä lisää askin hintaan, vaan tällä hallituskaudella lisähintaa tulee noin kaksi ja puoli ­euroa.Tupakan valmisteveron kiristäminen on kirjoitettu hallitusohjelmaan, joten sitä ei joka budjettiriihessä tarvitse keksiä uudelleen. Hallitus aikoo kerätä kiristyksillä yhteensä 270 miljoonaa euroa lisää verotuloja. Kasassa on vasta puolet.on ihana verotuksen kohde.Oppositiosta ei kuulu haukkuja, sillä tupakalla ei ole virallisia ystäviä. Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa tupakkalain tavoitteena on tupakoinnin lopettaminen kokonaan.Verottajan kannalta tavoite tosin on huono. Se veisi valtiolta melkein miljardin euron verotulot vuodessa.Nikotiinikoukku takaa sen, että tupakkamiehet ja -naiset hankkivat paheensa, maksoivat savukkeet mitä hyvänsä. Osa tuo tupakkansa ulkomailta, mutta riittävä joukko ostaa yhä ne kotimaasta.2014 tuolloinen kokoomus- ja demarivetoinen hallitus ei ottanut Sipilän neuvosta onkeensa.”Oletteko katsonut ne tilastot, minkälaisissa perheissä näitä tupakkamiehiä on? Hyvätuloisissa lapsiperheissä ei ole niitä tupakkamiehiä läheskään siinä suhteessa kuin pienituloisissa, aidosti pienituloisissa, lapsiperheissä”, Sdp:n Jouni Backman sanoi Sipilälle.Backman on tässä oikeassa. Köyhät tupakoivat yleisemmin kuin rikkaat, ja korotus vie ostovoimaa juuri alimmissa tuloluokissa. Tupakkavero on heidän solidaarisuusveronsa.