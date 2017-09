Pääkirjoitus

Pelkkä kilpailu ei lisää junayhteyksiä, mutta se auttaa niiden luomisessa

Lähivuosien

E

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

R

luvataan tuovan paljon muutoksia junien henkilöliikenteeseen. Arviot kaavaillun kilpailun avaamisen seurauksista vaihtelevat vielä paljon. Osa pelkää, että luvassa on vain hintojen korotuksia, osa taas näkee uusien mahdollisuuksien lisäävän raideliikenteen suosiota ja monipuolistavan tarjontaa.Suuria odotuksia kohdistuu esimerkiksi poikittaisliikenteen yhteyksien paranemiseen. Viime tiistaina liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) tapasi maakuntaliittojen ja radanvarsikuntien edustajia. Yksi tulos oli loppuvuoden aikana tehtävä selvitys alueel­lisen junaliikenteen järjestämismahdollisuuksista Vaasan, Seinäjoen, Jyväskylän ja Tampereen välillä.Suomesta on vilkuiltu Ruotsiin, missä suurimpien kaupunkien välille keskittyvät ­nopeat junayhteydet ovat saaneet vastapainokseen pienten yhtiöiden tarjoamia paikallisia junavuoroja. Suoraviivaisimmissa tulkinnoissa sen on sanottu johtuvan kilpailun avaamisesta.nnen kuin Ruotsin mallista innostuu liikaa, kannattaa katsoa sikäläistä tilannetta tarkemmin. Ruotsin radoilla kaksi asiaa poikkeaa Suomesta. Siellä sikäläiset maakunnat eli maakäräjät pystyvät järjestämään joukkoliikennettä ja käyttämään siihen myös verovaroja. Myös rataverkko on pidetty paremmassa kunnossa kuin Suomessa, ja siihenkin on kulunut julkista rahaa.Suomessa kunnat ja maakuntien liitot tietävät hyvin, että pelkkä kilpailun avaaminen henkilöliikenteessä ei synnytä toivottuja alueellisia junayhteyksiä. Kilpailu kuitenkin auttaa niiden synnyssä.Jos kaksi maakuntakeskusta haluaisi nyt välilleen työmatkaliikenteeseen sopivan junayhteyden, niiden pitäisi marssia VR:n puheille ja kysyä, kuinka paljon yhteydestä pitäisi maksaa, jos sellaisen käynnistäminen sattuisi VR:ää kiinnostamaan. Sellaisessa tilanteessa kuntien neuvotteluasema ei olisi vahva.Toinen mahdollisuus olisi koukata valtion kautta: valtio velvoittaisi VR:n toimimaan tai olisi mukana ­ostamassa vuoroja. Sekin olisi pitkä ja epävarma tie, jossa muut kaupungit todennäköisesti yrittäisivät ­todistaa, että niiden tarve on vielä paremmin perusteltu.Jos kilpailu henkilöliikenteessä avautuisi, yksityinen tai kuntien omistama yritys voisi vuokrata valtion kalustoyhtiöltä veturin ja vaunuja ja ryhtyä hoitamaan liikennettä. Sekään ei ole aivan yksinkertaista, mutta se on helpompi ja kuntien kannalta ehkä myös edullisempi tie kuin nykymalli. Kilpailun avaamisessa on vielä paljon selvitettävää, mutta alueelliset pilottihankkeet ovat hyvä tapa hankkia kokemuksia.uotsin esimerkistä jää kuitenkin vielä toinen puoli vaille ratkaisua. Suomen ­rataverkko on päässyt paikoin huonoon kuntoon. Ongelma on sama kuin muissakin liikenneväylissä: niiden rahoitukselta puuttuu toimiva, kestävä ja tulevaisuuteen suuntautuva malli.Aihe on poliittisesti hankala. Tämä on nähty pariinkin kertaan siinä, millaisen ­vastaanoton tieverkon rahoitusmalleista tehdyt visiot ovat saaneet. Siksi on toden­näköistä, että ­yksittäisen junavuoron ylläpitoon on helpompi laittaa verovaroja kuin junan alla ­olevien kiskojen ylläpitoon.Maailmalta on esimerkkejä huonosti toteutetusta kilpailun avaamisesta junien henkilöliikenteessä, mutta on myös hyviä kokemuksia. Monissa toimivissa malleissa mukana on kuitenkin julkista rahaa muodossa tai toisessa.