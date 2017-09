Pääkirjoitus

Vihreät ovat matkalla seuraavaan hallitukseen

Oppositiopuolue

vihreätkin ehti pitää kesä­kokouksensa ennen kalenterikesän päättymistä, keskiviikkona. Samana päivänä alkoivat hallituksen budjettineuvottelut.Vihreiden terveiset oppositiosta hallituksen neuvotteluihin eivät olleet kovin repiviä, pikemminkin hienosäätöä hallituksen linjauksiin.Vihreiden uusi puheenjohtaja Touko Aalto yltyi jopa kehumaan hallitusta budjettineuvottelujen tulosten kuulemisen jälkeen. ”Paljon hyviä ja oikeansuuntaisia linjauksia, joille annan tukea ja kannustusta”, hän sanoi (IL 31.8.).Oppositiojohtajan puhetta? Ei ainakaan perinteisen oppositiojohtajan. Myös ero edeltäjän Ville Niinistön tyyliin on selkeä.Aalto voi olla rakentavuudessaan aito. Mahdollisia tulevia hallituskumppaneita ei myöskään kannata turhaan ärsyttää näin lähellä eduskuntavaaleja ja seuraavan hallituksen muodostamista.Kannatuskyselyiden mukaan kokoomus on nyt suosituin ja vihreät toiseksi suosituin puolue. Sdp ja keskusta tosin tulevat heti vihreiden perässä keskenään yhtä suurilla kannatuksilla.Vihreitä voisi jopa pitää varmimpana veikkauksena seuraavaan hallitukseen. Politiikan asetelmat ovat muuttuneet ­kuluvan vaalikauden aikana niin, että kolmesta perinteisestä suuresta puo­lueesta yksi jää auttamatta ulos.uurin este vihreiden hallitustieltä poistui, kun Timo Soinin johtama perussuomalaiset jakautui kahtia alkukesästä. Seuraavaan hallitukseen ei ole tulossa puoluetta, joka erityisesti vastustaisi yhteistyötä vihreiden kanssa.Ohjelmariitoihin vihreiden hallitustaival tuskin kaatuu. Nykyisestä hallituksesta poikkeava suhtautuminen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneisiin tuskin haittaa seuraavia hallitusneuvotteluja.Vihreiden historia osoittaa lisäksi, että puolue kykenee toimimaan melkein missä hallituskokoonpanossa tahansa. Puolue on ollut mukana niin demari- kuin kokoomusvetoisissa sinipunahallituksissa sekä keskustavetoisessa porvarihallituksessa, jonka pääministeri tosin vaihtui kesken kauden.