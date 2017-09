Pääkirjoitus

Suomi onnistui hyvin hybridikeskuksen synnyttämisessä, koska se tunnettiin jo ennen toiminnan käynnistymistä

toimi ketterästi ottaessaan tehtäväkseen eurooppalaisen hybridiosaamiskeskuksen perustamisen. Syyskuun alussa eli perjantaina Helsingissä toimintansa alustavasti käynnistänyt keskus on yhteistyöväline hybridivaikuttamisen tutkimiselle ja analyysille. Jäseniksi voivat liittyä kaikki EU:n tai Naton jäsenet.Ennakkotietojen mukaan parin miljoonan euron vuosibudjetilla toimiva keskus on saanut kokoonsa ja voimavaroihinsa nähden paljon huomiota, viimeksi presidentti Donald Trumpilta presidentti Sauli Niinistön vieraillessa Washingtonissa.Eri vaikuttamiskeinoja poliittisin tarkoitusperin yhdistelevät hybridiuhat nousivat länsimaissa huolenaiheeksi, kun Venäjä yhdisteli horjuttamista ja sota­toimia Ukrainassa keväällä 2014. Terrorijärjestö Isisin propaganda on lisännyt huolta hybridiuhista entisestään.Uhkakuvien tutkimuksen osaamiskeskuksen tuominen Suomeen on juuri sellaista profiilinnostoa, johon pieni maa nopeudella ja taidolla kykenee.Onnistuneen syntymän jälkeen keskukselta odotetaan kuitenkin myös näyttöä. Toiminta on osin julkista ja osin salassa pysyvää tutkimusta ja analyysia. Menestys riippuu pienen keskuksen kyvystä ohjata suurempien toimijoiden yhteistyötä.