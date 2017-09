Pääkirjoitus

Sukupuolten välinen digikuilu on poistettava

Mahdollisuus

Pojilla

Suomalaiset

Tyttöjen

hyötyä teknologian tarjoamista eduista on naisten ja tyttöjen oikeus, joka ei nykyisellään toteudu. Teknologian merkitys ihmisoikeuksien toteutumisessa on huomioitu useissa kansainvälisissä sopimuksissa ja julistuksissa sekä kestävän kehityksen tavoitteissa. Tästä huolimatta maailman naiset ja tytöt eivät pysty hyödyntämään tekno­logiaa omassa elämässään ­yhtä hyvin kuin pojat ja miehet.Sekä länsimaiden että kehitys­maiden tytöt tarvitsevat teknologiaa pärjätäkseen digitalisoituvassa maailmassa. Sukupuolten välinen tasa-arvo on edistynyt jo paljon. Kuilua sukupuolten välillä ei kuitenkaan saada kurottua umpeen, jos globaalissa tasa-arvotyössä ei oteta huomioon teknologian ja digitaitojen merkitystä tyttöjen ja naisten ­itsenäistymiselle, tiedonsaannille, osallistumiselle ja työllistymiselle.ja miehillä on maailman­laajuisesti parempi mahdollisuus käyttää internetiä kuin tytöillä ja naisilla. Viime vuonna 45 prosen­tilla naisista oli pääsy internetiin, kun miehillä vastaava luku oli 51 prosenttia. Kuilu sukupuolten välillä ei ole kutistumassa, vaan se oli kasvanut hieman vuodesta 2013.Kehitysmaissa 12,5 prosentilla naisista ja 18 prosentilla miehistä oli viime vuonna pääsy internetiin. Naisilla luku oli siis lähes kolmanneksen pienempi kuin miehillä.Naisia, joilla ei ole matkapuhelinta, on noin 200 miljoonaa enemmän kuin ilman puhelinta olevia miehiä. Lisäksi naisten matkapuhelimet ovat usein miesten puhelimia yksinkertaisempia, ja monesti miehet hallinnoivat naisten puheaikaa ja dataa.Teknologia ei ole itseisarvo, mutta sen rooli ihmisten arkielämässä kasvaa. Kehityksen kyydistä ovat nyt jäämässä erityisesti kehitys­maiden tytöt ja naiset, sillä monella heistä ei ole mahdollisuutta oppia tietokone- ja verkonlukutaitoja.kehitysyhteistyö- ja kansalaisjärjestöt ovat alkaneet ymmärtää teknologian merkityksen sekä kehitysyhteistyössä että tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämisessä. Hyvinkin yksinkertaisella tekno­logialla, kuten tekstiviesteillä, voidaan jakaa elintärkeää terveystietoa naisille ja tytöille maapallon syrjäisimmilläkin seuduilla. Älypuhelinsovelluksilla voidaan tukea perhesuunnittelua ja auttaa välttämään suunnittelemattomia raskauksia.Teknologia voi myös auttaa yhdistämään maailman eri puolilla asuvia naisia ja tyttöjä. Sen avulla he voivat ammentaa tietoa, kokemuksia ja inspiraatiota toisiltaan sekä saada viestinsä kuulumaan. Ruohonjuuritason toiminnasta voi kasvaa sosiaalisen median avulla jopa globaaleja liikkeitä.Lastenoikeusjärjestö Plan International ja YK:n asuinyhdyskuntaohjelma UN-Habitat järjestivät maaliskuussa Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa pilottihankkeen, jossa tytöt hyödynsivät tietokonepeli ­Minecraftia kaupunkisuunnittelussa. Tytöt pääsivät suunnittelemaan virtuaalisesti asuinaluettaan turvallisemmaksi, ja lopuksi paikallis­hallinto sitoutui toteuttamaan osan heidän suunnitelmistaan.tukeminen teknologian saralla on tärkeää myös Suomessa. Vain viidennes suomalaisista teknologia-alan opiskelijoista on naisia. Tämä tarkoittaa, että suurin osa käytössämme olevasta teknologiasta ja digitaalisista palveluista on miesten suunnittelemia. Naisten ja tyttöjen näkökulma, toiveet ja tarpeet jäävät helposti puuttumaan.Sukupuolirooleilla on suuri vaikutus lasten kokemuksiin omista taidoistaan, ja nämä roolit ovat edelleen erityisen tiukkaan juurtuneita teknologian alalla. Roolimallit ovat tärkeitä, jotta tytöt tuntevat pienestä asti soveltuvansa it-insinööreiksi ja koodaajiksi yhtä hyvin kuin pojatkin. Yhdenkään tytön ei pitäisi joutua luopumaan unelmistaan sen ­takia, että hänelle on väitetty tieto­koneiden olevan poikien alaa.Tyttöjen tasapuolinen osallistuminen vaatii järjestelmällistä työtä sukupuolittuneiden rakenteiden murtamiseksi ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka vastaavat naisten ja tyttöjen tarpeisiin. Lisäksi tytöt ­tarvitsevat rohkeutta kokeilla uusia asioita – ja luvan epäonnistua. ­Ennen kaikkea tyttöjen ja naisten ­äänen on kuuluttava tasa-arvo­työssä.Teknologia ei ole taikasauva, mutta oikein käytettynä se on tehokas työkalu naisten ja tyttöjen oikeuksien ja tasa-arvon edistämisessä.