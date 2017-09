Pääkirjoitus

Pohjois-Korea kiristää maailmaa kauhulla, koska se on sen ainoa vahvuus

Pohjois-Korean

K

Useimmat niistä hetkistä, jolloin Pohjois-Korean

sunnuntaina tekemä uusin ydinkoe nostatti maailmalla jo vakiintuneeksi tulleen aallon tuomioita. Niitä täydennettiin Yhdysvaltojen vaatimuksilla aiempaa tiukemmista painostuskeinoista ja muistutuksilla mahdollisista sotatoimista Pohjois-Koreaa vastaan.Lausuntojen laajuus antaa vaikutelman, että muulla maailmalla on olemassa suunnitelma ja keinot, joilla Pohjois-Korea saadaan luopumaan ydinaseistaan ja niiden kuljettamista varten kehitetyistä ohjuksista. Toimivaa suunnitelmaa ei kuitenkaan ole.Taloudelliset painostuskeinot ja sotatoimet Pohjois-Korean pysäyttämiseksi ovat kyllä periaatteessa olemassa, mutta jokaisella niistä on niin suuri hinta, ettei niiden käyttöön ole ollut aitoa valmiutta.Kaikkiaan kuudennen – ja aiempia moninkertaisesti suuremman – ydinräjäytyksen jälkeen useissa arvioissa lähdettiin jo siitä, että Pohjois-Korean ydinase pitää vain ­hyväksyä tosiasiana. Moni suositteli, että huomio käännettäisiin maan diktatorisen ja väkivaltaisen johdon ohjaamiseen kohti vähemmän vaarallista käyttäytymistä.Todennäköisesti joudutaankin tunnustamaan, että näköpiirissä olevassa tulevai­suudessa Pohjois-Korealla on ydinase. Asiantilan hyväksyminen samaan tapaan kuin ­Intian, Pakistanin ja Israelin ydinaseet on hyväksytty olisi kuitenkin vastuutonta. Pohjois-Korean liittäminen ydinsulkusopimuksessa tunnustetun viiden ydinasevaltion (Britannia, Kiina, Ranska, Venäjä ja Yhdysvallat) joukkoon ei ole edes kuviteltavissa.Pohjois-Korean uhkailu ydinaseillaan on aivan omassa luokassaan. Tilanne ei myöskään ole rauhoittumassa, vaan se pahenee. Perheensä kolmannen sukupolven edustajana Pohjois-Koreaa johtava Kim Jong-un on kiihdyttänyt aseohjelmaa rajusti. Pohjois-Korea on tehnyt neljä kuudesta ydinkokeestaan sen jälkeen, kun Kim Jong-un nousi maansa johtoon joulukuussa 2011. Ohjuskokeet ovat toistuvia.imin toiminnalla on selvä logiikka. Hän kiristää erityisesti Yhdysvalloilta tunnustusta ja turvatakuita hirmuhallinnolleen ydinaseiden herättämällä kauhulla. Samalla hän ei ole aivan taidoton maansa johdossa. Kim on hankkinut liikkumatilaa suvaitsemalla epävirallista yksityistä taloutta, josta on tullut pohjoiskorealaisten tärkein tulonlähde.Kimin toiminnan tasaantumisesta ei kuitenkaan ole mitään merkkejä. Hän on lukkiutunut pahenevaan vastakkainasetteluun, ja muun maailman voimaton vastareaktio kannustaa häntä yhä suorempiin uhkauksiin.Asiaa ei auta, että Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump ensin uhkaa Pohjois-Koreaa ”tulella ja raivolla” ja sitten kaiken ulkomaankaupan täydellä katkaisemisella, mutta uhkauksilla ei ole todellisia seurauksia.ydinaseohjelma olisi voitu ­pysäyttää, on ohitettu. Kansainväliset reaktiot ovat perustuneet arvioon siitä, kuinka paljon ydinaseohjelman seuraavaan etappiin menee aikaa. Reak­tion on toivottu pysäyttävän ohjelman. Etappeja on nyt jäljellä vähän, kun mannertenvälisen ohjuksen ja siihen sopivan ydinkärjen kehittäminen ovat pitkällä.Hirveiden virheiden riskit kasvavat samalla, kun Kimin todellisuudentaju näyttäisi heikkenevän entisestään. Uusi ydinkoe oli harkittu nöyryytys sekä Yhdysvalloille että myös Kiinalle, jonka myymästä öljystä ja muusta kaupasta Pohjois-Korea on täysin riippuvainen. Voi toivoa, että Kiina kohdistaisi vihdoin Pohjois-Koreaan niin järeitä ­talouspakotteita, että niillä olisi todellista vaikutusta. Silloinkin olisi olemassa vaara, että Kim vastaisi ainoalla vahvuudellaan, joka on kyky herättää kauhua.