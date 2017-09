Pääkirjoitus

Kaikki presidenttiehdokkaat ovat pian tiedossa

Sosiaalidemokraatit

valitsivat viikonvaihteessa presidenttiehdokkaansa. Kansanedustaja Tuula Haatainen voitti jäsen­äänestyksen, vaikka kollega Maarit Feldt-Ranta kävi näyttävän kampanjan ja sai tuekseen muun muassa Eero Heinäluoman ja kolme muuta Sdp:n entistä puheenjohtajaa.Lähestulkoon kaikkien puolueiden presidenttiehdokkaat on jo nimetty. Laura Huhtasaari nimitettäneen perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi myöhemmin tässä kuussa.Kristillisdemokraatit ei nimennyt omaa ehdokastaan vaan suosittelee äänestämään presidentti Sauli Niinistöä jatkokaudelle.Siniset eivät ehkä ehdi näihin vaaleihin mukaan, kun puolueen perustaminen on vielä pahasti kesken.Niinistön kampanjan nimienkeruu ­alkaa olla loppusuoralla. Kukaan tuskin epäilee, etteikö Niinistön tueksi saataisi kerättyä vaadittavaa 20 000:ta kannattajaa. Niinistön entinen puolue kokoomus ei aseta puolueena ehdokasta.Myös Paavo Väyrynen on antanut lupansa kannattajakorttien keräämiseen. Hän on asettanut tavoitteekseen, että vaadittava määrä kannattajakortteja olisi koossa määräaikaan eli 12. joulukuuta mennessä.aatainen asetti tavoitteekseen päästä vaalien toiselle kierrokselle. Vaatimattomampaa tavoitetta ei suuren puolueen presidenttiehdokas voisikaan ilmoittaa.Niinistön suosio on kyselyissä ollut niin ylivoimainen, että moni miettii, tarvitaanko toista kierrosta lainkaan.Todennäköisyyslaskenta on kuitenkin sen kannalla, että toinen kierros sittenkin tarvitaan. Ehdokkaita on niin monta.On lisäksi todennäköistä, että vaalien lähestyessä moni äänestäjä päättää sittenkin äänestää oman puolueensa ehdokasta, varsinkin kun Niinistön valinta ei siitä mitenkään vaarannu.Mauno Koivistoakaan ei valittu kaksivaiheisessa vaalissa suoraan, vaan tarvittiin valitsijamiehet.Myös politiikkaa seuraavat alkavat kallistua sille kannalle, että toinen kierros tulee. Yhtenä vahvana nimenä toiselle kierrokselle selviytyjäksi pidetään perussuomalaisten Laura Huhtasaarta.