Pääkirjoitus

Mihin kysymykseen Saksan sosiaalidemokraattien liittokansleriehdokas Martin Schulz oli vastaus?

Sunnuntai-ilta

oli Saksan liittopäivävaalien kampanjan yksi huipentuma. Suorassa televisiokeskustelussa kohtasivat pääpuolueiden kansleriehdokkaat: nykyinen liittokansleri, CDU:n Angela Merkel ja hallituskumppani, SPD:n Martin Schulz.Saksa on asiallinen maa, ja myös vaalikeskustelut ovat asiallisia. Niitä on vaikea kutsua väittelyiksi.Merkel on vaalien ennakkosuosikki, ­eikä asema horjunut 20 miljoonan tele­visionkatsojan edessä. Europarlamentin entinen puhemies Schulz menestyi odotuksia paremmin, mutta onnistuminen ei tee kampanjan loppusuorasta helppoa.Jos äänestäjä haluaa jatkuvuutta, tarjolla on Merkel. Jos haluaa muutosta, kanava protestille löytyy helposti puoluekentän oikeasta ja vasemmasta laidasta eikä suuren koalition kakkospuolueesta.On vaikea sanoa, mihin äänestäjän ­kysymykseen vastaus olisi Schulz.Vaaleissa kolmospuolueen paikasta käydään kova kisa neljän muu äänikynnyksen ylittävän puolueen kesken.Puolueet voisi jakaa CDU:n ja SPD:n ympärille muodostuneisiin blokkeihin, mutta silloin oikean laidan AfD voisi nousta vaa’ankieleksi. Sitä asemaa muut eivät halua puolueelle antaa. Siksi blokkiraja ylittynee myös tällä kertaa.